Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez kimdir? Neden öldü, hastalığı neydi? İşte otopsi raporu

22 Mart 2022 Salı, 11:58

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in otopsi raporu, hayatını kaybetmesinden iki yıl sonra geldi. Savcılık, 2020 yılında yaşanan ve şüpheli gördüğü ölümle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. O dönem şeker komasına girdiği belirtilen 51 yaşındaki Sema Bekmez'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SEMA BEKMEZ'İN HAYAT HİKAYESİ

1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sema Bekmez'in mesleği oyuncu menajerliği olarak biliniyordu.

1996 yılında çıkış yakaladıktan sonra ilk eşi Senem Hanım'dan boşanan şarkıcı Murat Göğebakan ile 2000 yılında evlendi.

2009 yılına kadar adı pek magazin gündemine gelmeyen Sema Bekmez, eşi Murat Göğebakan'ın kan kanserine yakalanmasının ardından 'ihanet' iddialarıyla gündemi meşgul etti.

Sema Bekmez'in, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynayan basketbolcu Doğan Deniz Yiğit (d.1989) ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Bu nedenle Murat Göğebakan'ın tedavi reddettiği iddia edildi.

2010 yılında sağlığına kavuşan Murat Göğebakan, 2011 yılında Sema Bekmez ile olan evliliğini resmen noktaladı. 2010 yılında verdiği bir röportajda, aldatılma iddialarını doğrulayan Murat Göğebakan, "Kanseri yendim ama ihanete yenildim. Bunlardan uzak kalmak için kaçıyorum, Amerika'ya gidiyorum. Asıl o adama (Doğan Deniz Yiğit) 'Neden Murat Göğebakan hasta yatağında kanser tedavisi görüyorken bunu yaptın, sen nasıl delikanlısın, evli bir kadına nasıl bakarsın' diye sormalısınız. O kadın (Sema Bekmez) meyilli bile olsa dönüp bakmamalıydı.

Tüm bunları bile bile evliliğimi kurtarmak için dört defa mücadele ettim. İnanın kanserle mücadeleden daha ağır bir mücadeleye girdim. Sema 41 yaşında bir kadın ve beyefendi de 21 yaşında. Ama Allah'a havale ettim, onun görmesini bekliyorum. Ben hastanede 208 gün yattım. Sema ise yanımda üç gün yattı." dedi.

2013 yılında hastalığı nükseden Murat Göğebakan, 2014 yılında 45 yaşında hayatını kaybetti. Merhum şarkıcının kardeşi Melih Göğebakan, abisinin boşanmanın ardından aldatılmayı kendine ve erkeklik gururuna yediremediği için üzüntü nedeniyle hastalığının tekrar ortaya çıktığını söyledi. Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan ise, "Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti" dedi.

SEMA BEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Murat Göğebakan'ın vefatının ardından gözlerden kaybolan Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde şeker komasına girerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi.

Adli Tıp Kurumu, Sema Bekmez'in kesin ölüm nedenini anlamak için yaptığı otopsi sonrası 'ölüm nedeni kalp damar yetmezliği' raporunu verdi.