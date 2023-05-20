Murat Kurşun kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Kurşun hastalığı nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Murat Kurşun kimdir?

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:47

Güncelleme: 20.05.2023 - 13:47

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Murat Kurşun'un kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Murat Kurşun kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Kurşun şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Murat Kurşun kimdir? İşte, Murat Kurşun hakkında merak edilenler...

MURAT KURŞUN KİMDİR?

1974 doğumlu Murat Kurşun, aslen Mardinlidir. Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen başarılı isim, bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

MURAT KURŞUN HASTALIĞI NEDİR?

2019 yılında yaptığı açıklamada MS hastalığına yakalandığını duyuran şarkıcı Murat Kurşun, hastalığının artık çocukları ile oynayamayacağı bir düzeye geldiğini söylemişti.

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Murat Kurşun'un hayatı, geçirdiği hastalık sonrası merak edilmeye başlandı.

"TEŞHİS KONULDUĞUNDA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Murat Kurşun, hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

İlk başta sol göz kapağım düştü. Tabii ki beklemiyordum. Birkaç doktora gittim. Kimse bulamadı. Hep yanlış teşhisler kondu. Sonunda MS teşhisi konuldu. Yıllar süren yorgunluktan kaynaklanıyor. Yıllarca hep ayakta kalmaktan öyle bir şeyle karşılaştım. 3-4 aydır öyle bir süreçteyim. Dikkat etmem gerekiyor.

Teşhis konulduğunda çok üzüldüm. Hala üzülüyorum. Düşünün 2 yaşında bir çocuğunuz var ve onunla oynayamıyorsunuz. Sarılamıyorsun, öpemiyorsun, koşamıyorsun onunla... Kötü bir şey yani.

Yürümekte zorlanıyorum. Günüm günümü tutmuyor. Bir gün bakıyorsun çok iyiyim, bir gün çok kötüyüm. Bir gün kalkıyorum hiçbir şey yok, bir gün uyanıyorum kalkamıyorum.

Ağrım var ama inşallah önümüzdeki ay Küba'ya gideceğim. Kaslarım için. Doktorumla konuştum 'tamam gidebilirsin' dedi.

Gülüyorum, konuşuyorum ama içim ağlıyor. Ağrım çok. Sahneye çıkınca her şeyi unutuyorum. İnsanların enerjisi bana yansıyor. Ekibim 'sen hasta değilsin' diyor. Sahne bitince 'beni taşıyın, arabaya götürün' diyorum.

Fazla bir şey kafaya takmaman lazım. Pozitif olmak lazım. bir şekilde ayakta durmam gerekiyor. Ailem var, çocuğum var. Stresten uzak durmak lazım. Bir şekilde bir yerde patlıyorsun...

İsyan etmedim. Ben buna şükrediyorum. Duyuyorum, gözlerim görüyor. Bizden daha kötü insanlar var. Korkmuyorum. Önümüdeki aylarda hiçbir şeyim kalmayacak diye kendi kendimi teselli ediyorum belki de.