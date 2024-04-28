Müsavat ne demek? Müsavat kelimesinin anlamı nedir?
31 Mart seçimi sonrası olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti’de dün genel başkanlık yarışı yaşandı. Müsavat Dervişoğlu 3. turda yeni genel başkan oldu. Peki, 31 Mart seçimi sonrası olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti’de dün genel başkanlık yarışı yaşandı. Müsavat Dervişoğlu 3. turda yeni genel başkan oldu. Peki, Müsavat ne demek? Müsavat kelimesinin anlamı nedir?
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapıldı. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu. Peki, Müsavat ne demek? Müsavat kelimesinin anlamı nedir?
MÜSAVAT NE DEMEK?
"Müsavat" kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçeye Arapça'dan geçmiştir. "Müsavat" kelimesi "eşitlik" veya "denklik" anlamına gelir. Arapça kökenli olan bu kelime, Türkçe'de de aynı anlamı taşımaktadır.
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