Mustafa Dağhan'ın yönetmenliğindeki 'Waves Apart', En İyi Belgesel Jüri Ödülü'nü kazandı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:45

Güncelleme: 11.12.2023 - 13:45

Los Angeles'ta yaşayan ve 2022 Öğrenci Akademi Ödülü'ne aday gösterilen yapımcı ve yönetmen Mustafa Dağhan (Aslan) Dalgıç, son belgeseli "Waves Apart" ile dikkat çekiyor. Film, ABD Kaliforniya'nın sörf kültürü içindeki antisemitik tarihi derinlemesine araştırarak önemli bir konuya odaklanıyor.

"Waves Apart" belgeseli, Oscar adayı potansiyeline sahip filmlerin gösterildiği Santa Barbara Uluslararası Film Festivali ve Amerikan Belgesel ve Animasyon Film Festivali'nde gösterildi. Ayrıca, En İyi Belgesel dalında 49. Öğrenci Akademisi Ödülü'ne aday gösterildi ve Cannes Film Festivali Yükselen Film Yapımcıları başlığında En İyi Belgesel Jüri Ödülü'nü kazandı. "Waves Apart" ayrıca Anadolu Film Festivali'nde En İyi Yapımcı ödülünü almıştır.

Belgesel, Kaliforniya'nın sörf kültürü içindeki antisemitik tarihi ele alarak seyircilere derinlemesine bir bakış sunuyor. Mustafa Dağhan'ın bu filmi, önemli ödüllerle tanındığı gibi, antisemitizmle mücadelede farkındalık yaratma amacını taşıyor. Cannes Film Festivali'nde elde ettiği başarı ve Anadolu Film Festivali'nde kazandığı ödülle de dikkat çeken "Waves Apart", izleyicilere tarihsel bir perspektif sunmayı hedefliyor.