Oscar ödüllü oyuncu Filistin'e destek verdi: Ajansından atıldı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:20

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:20

Hollywood yetenek ajansı UTA, ünlü Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın hafta sonu Filistin yanlısı bir mitingde yaptığı konuşmanın ardından müşterisi olmaktan çıkardı.

Oscar ödüllü oyuncu, Filistin'i desteklemek için birçok mitinge katılmış ve "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tadıyorlar" dediği için tepkiyle karşılanmıştı. Sarandon mitingde "İnsanlar sorguluyor, insanlar ayağa kalkıyor, insanlar kendilerini eğitiyor, insanlar çocukken başlayan beyin yıkamadan uzaklaşıyor" demişti.

Sarandon daha sonra Pink Floyd'dan Roger Waters'ın Filistin yanlısı bir mesajını X'te yeniden paylaştı. Waters, yıllar boyunca antisemitik olduğu iddia edilen sözleri nedeniyle eleştirilmiş, ancak kendisi bu iddiaları her zaman reddetmişti.

Daha önce de yakında vizyona girecek olan Çığlık VII'de başrol oynaması planlanan Çığlık VI yıldızı Melissa Barrera, yapım şirketi Spyglass tarafından Salı günü filmden kovulmuş; şirket Variety'ye yaptığı açıklamada, antisemitik olarak yorumlanan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisini filmden çıkardıklarını söylemişti.

Geçtiğimiz ay, Hollywood'un güçlü ajansı CAA'nın filmlerden sorumlu eş başkanı Maha Dakhil, Instagram'da paylaştığı bir görselin ardından kurum içinde tepkiyle karşılaşmış ve ajansın yönetim kurulundan istifa etmişti.