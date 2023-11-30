Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne Indiewire eleştirmenlerinden tam not aldı
Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali ödüllü Kuru Otlar Üstüne filmi övgülere doymuyor. Indiewire Türkiye'nin Oscar adayı olan film için "Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" ifadelerini kullandı.
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan filmi "Kuru Otlar Üstüne", Türkiye'nin 96. Akademi Ödülleri'ndeki "En İyi Uluslararası Film" adayı oldu. 29 Eylül'de gösterime giren film, Indiewire eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılandı.
Film, Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Merve Dizdar'ın performansıyla dikkat çekiyor. Ceylan imzalı bu yapıt, 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yaparak en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştirdi.
Indiewire eleştirmenleri, "Türkiye'nin Oscar adayı Nuri Bilge Ceylan'dan bir ustalık dersi daha" başlığı altında filmi tanıtarak, yönetmeni "ruh hallerinin ve yalnızlığın romanesk ressamı" olarak nitelendirdi. Ceylan'ın önceki filmlerinde Bergman, Tarkovski ve Ozu'nun etkilerini bir araya getirmesi övgüyle karşılandı. Ancak, daha önceki altı filmiyle Türkiye'yi temsil etse de hiçbirinin Oscar adayı olamadığına vurgu yapıldı.
Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yerine getiren resim öğretmeni Samet'in başına gelen olayları konu alıyor. Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt gibi oyuncuların yer aldığı film, 10 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalında aday gösterildi.
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