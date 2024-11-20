Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:03

Güncelleme: 20.11.2024 - 16:03

Gelmiş olduğumuz duruma bakar mısınız! Mezuniyet töreninde teğmen kardeşlerimizin kılıçlarını çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ diyerek and içmelerinden disiplin cezası çıkıyor ise vay halimize ki vay!

Önceki törenlerde milli savunma bakanı bu andı alkışlarken askerlerin yaptığı son yemin töreni neden şimdi suç oldu?

Niye biliyor musunuz?

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı onları rahatsız etti ve disiplinsizlik cezası getirdi.

Bir de Yusuf Tekin denilen Milli Eğitim Bakanı var! Bilgisizlik! Laikliği öyle bir tarif etmiş ki ilkokul öğrencisine sor daha düzgün anlatır. Bu şahıs nasıl bakan olmuş o da ayrı bir soru işareti...

Baksanıza yaklaşıma:

“Laiklik camilerin kapısına kilit koyup ahıra çevirmek...

Laiklik Kuran kursların kapatılması...''

Laikliği, okullarda dini bilgilerin öğretilmesini yasaklayan bir zihniyet gibi gören kara zihniyet bana göre asla vede asla milli eğitim bakanı olabilecek bilgi ve donanıma sahip değildir.