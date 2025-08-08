Mustafa Sandal’dan kötü haber: Konserini iptal etti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Geçen günlerde saç koparma hastalığı (trikotillomani) yaşadığını açıklayan sanatçı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. Doktor raporunu yayınlayan Sandal, sağlık durumu elvermediği için Bursa konserini iptal ettiğini duyurdu.

"DOKTORUM RİSKE ATMAK İSTEMEDİ"

Yarın Bursa'da konser vermeye hazırlanan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahnesini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. Doktor raporunu yayınlayan şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına '1 hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım."

SAÇ KOPARMA HASTALIĞI VAR

Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk oldu. Sandal, programda çok bilinmeyen bir hastalığından bahsederek şunları söyledi: "Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der."