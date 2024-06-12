Müşteriler kendi hasat ediyor: 30-40 ton rekolte bekleniyor

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:39

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:39

İzmir ve Düzce'de uzun yıllar tarımsal firmalarda yöneticilik yapan Keleş, 4 yıl önce kendi işinin patronu olmaya karar verdi. Merkeze bağlı Küçük Mehmetler köyünde 4 dönüm arazi kiralayan Keleş, bu süre zarfında kentin iklim koşullarına uygun çilek türlerini belirlemek için deneme yaptı.

Başarılı sonuçlar aldığı 3 çilek türünü yetiştirmeye başlayan ve bu sezon ilk ürününü alan Keleş, tarlaya gelen müşterilerinin meyveyi dalından toplayıp toprakla hemhal olmalarını sağlıyor.

Keleş, AA muhabirine, kentin markası olabilecek proje geliştirdiğini, yaklaşık 4 yıldır Düzce'ye uygun çilek cinslerini bulmaya çalıştığını anlattı. Son olarak 3 çeşitte karar kıldığını aktaran Keleş, "Biri büyük, diğerleri orta segmentte nötr cinsler. Getirdiğim cinsler Düzce'ye çok uyum sağladı." dedi.

İLK HASAT SEZONUNDA 30-40 TON ARASI REKOLTE BEKLİYOR

Keleş, ekimi tohumların üzerini toprak ve mineralli gübrelerle kapatarak yaptığına değinerek, "Özel silikonlu poşetlerde üretim yapıyorum. Yaklaşık 52 bin kök çileğim var, ilk sezonumuzda 30-40 bin kilogram ürün bekliyoruz. İkinci yıl bunu daha yukarılara taşıyacak potansiyele sahibiz. Hedefim, daha da geliştirip üst segmentlerde üretim yapmak." diye konuştu.

Çileklerini toptan şekilde aracı kurumlara veya özel şirketlere satmadığına vurgu yapan Keleş, şunları kaydetti:

"Esas amaç, vatandaşın çoluk çocuğuyla buraya gelip beraber çilek toplayıp, 'Bir tarım alanında nasıl vakit geçirilir, nasıl toplanır?' düşüncesiyle haz duymalarını sağlamak. Yani vatandaşa 'kendin gel, kendin topla' mantığıyla satış yapmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaştık, çileklerimiz çok sevildi. Her biri de projenin bir ucundan tutuyor, herkes çok seviyor ve katkı veriyor. Bu şekilde takdir görmemiz bizi çok memnun ediyor."

Sakarya'nın Hendek ilçesinden gelen 75 yaşındaki Nazmiye Özdemir, "Burada çok güzel, çok doğal çilekler var. Çilek tarlasını görünce çok hoşuma gitti." dedi.