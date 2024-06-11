Mezopotamya Ovası'nda zorlu hasat başladı: 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra baba mesleğine döndü!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 14:12

Güncelleme: 11.06.2024 - 14:12

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelen Kayserili Aydın Yıldız, 25 yıldır severek yaptığı öğretmenlik mesleğinden emekli olduktan sonra baba mesleği olan biçerdöver operatörlüğüne başladı. Yıldız, zorlu yaz sıcağında sabahın erkan saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar buğday hasadı yapıyor.

Tarih Öğretmeni 49 yaşındaki Aydın Yıldız, 25 yıl boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde öğretmenlik mesleğini severek yaptı. Yüzlerce öğrenci yetiştiren Yıldız, emekli olduktan sonra baba mesleği olan biçerdöver operatörlüğüne başladı. Hatay'da buğday hasadını bitirdikten sonra Mardin'inin Kızıltepe ilçesine gelen biçerdöver operatörü Yıldız, günün 12 saatini toz duman içinde tarlalarda geçiriyor.

Öğretmenlik mesleğini gururla yaptığını söyleyen Yıldız, "50 yıldır Kayseri'de ikamet ediyoruz. Kayseri'de doğup büyüdük. Üniversiteyi Konya'da okudum. Tarih öğretmeniyim. Allah'a şükürler olsun 25 yıldır şerefli öğretmenlik mesleğini gururla yaptım. Çok öğrenci, talebe yetiştirdim. Vatanına, milletine sahip çıkan bilinçli, onurlu çok talebe yetiştirdim" dedi.

25 yıllık görevden sonra baba mesleğine döndüğünü belirten Yıldız, "Emekli oldum, bu biçer zaten baba mesleği, dede mesleği 1965-70'lerden beri mesleğimiz. Bunun da içinde yoğruldum. Üniversite ve lise yıllarında da hep biçere geldim. Yaz tatillerinde mesleğimizi her zaman devam ettirdik. Emekli olunca mesleğe tam anlamıyla dönüş yaptık. Memnunum, artık hücrelerimize işlemiş, sevgisi var içimizde. Dışardan bakıldığı zaman toz, toprak, gurbet çok zor diyebilirler ama biz bunu zevkle yapıyoruz. Zaten sevilmeden hiçbir meslek yapılmaz" diye konuştu.

Mezopotamya Ovası'nda hasadın bereketli geçtiğini vurgulayan Yıldız, "Dünyanın en bereketli ve verimli topraklarındayız. Yılda çift hasat yapılabilen dünyanın en bereketli toprağı ülkemizde Allah'a şükürler olsun. Bölgemizin çiftçilerinin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir yılda çift hasat yapıyorlar, hem de en verimli şekilde. Şu an 2024 yılı verimleri çok güzel. Sulu tarımda 600-700 verim alınıyor" şeklinde konuştu.