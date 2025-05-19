Müteferrika Sahaf Lütfü Seymen yaşamını yitirdi

Sahaf camiasının önemli isimlerinden, 50 yıldır sahaflık yapan ve ‘Sakallı Lütfü’ olarak da tanınan Lütfü Seymen, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Seymen, bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Seymen’in cenazesi bugün Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Caminde öğlen namazının ardından kaldırılacak. Sahaf, akademisyen ve edebiyat dünyasından isimler de Seymen için baş sağlığı mesajı yayımladı.

YAZIN DÜNYASINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI

5 Kasım 1954 tarihinde Üsküdar’da doğan Seymen, 1957 yılında ailece taşındıkları Cide’de ilk ve ortaokulu okuduktan sonra Bartın’da başladığı lise eğitimini Kastamonu’da tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi’nde üniversitede okurken seyyar kitapçılık yapmaya başlayan Seymen 1974 yılından bu yana tam 50 yıldır sahaflık yapıyordu.

Seymen, yazar, yayıncı ve edebiyatçıların uğrak mekanı olarak nam salan Kadıköy’deki Akmar Pasajı’nda bulunan ‘Müteferrika’ adlı sahaf dükkânının sahibiydi. 1993 yılından beri Müteferrika Dergisi’ni de çıkaran Seymen, derginin 2024’te çıkan 66. sayısıyla jübilesini yaparak koltuğunu sahaf Emin Nedret İşli’ye devretti. Seymen’in sahaflığının yanı sıra sahaflar ve kitaplar hakkında yazdığı makalelerle de yazın dünyasına önemli katkılar sağladı. 2004 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği ankette ‘Türkiye’nin En İyi 10 Sahafı’ arasında gösterilen Seymen, Şenay Dülger’le evli olup Eylül Ezgi adında bir kız babasıydı.