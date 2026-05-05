Mutfaktaki sinsi tehlike: Günde bir paket cips demans riskini tetikliyor!

Avustralya'da bulunan Monash Üniversitesi araştırmacıları, işlenmiş gıda tüketimi ile beyin fonksiyonları arasındaki ilişkiyi mercek altına alan kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayımlanan sonuçlar, modern beslenme alışkanlıklarının en yaygın ürünlerinden biri olan cipslerin, sanılandan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu kanıtladı. Araştırmaya göre, günlük diyetteki ultra işlenmiş gıda oranını sadece %10 artırmak, odaklanma yeteneğinde ölçülebilir bir düşüşe ve demans (bunama) riskinde artışa neden oluyor.

DİKKAT SÜRESİNDE ÖLÇÜLEBİLİR DÜŞÜŞ

Araştırma kapsamında 2.100'den fazla orta yaşlı ve yaşlı bireyin beslenme alışkanlıkları ve bilişsel performansları 19 yıl boyunca takip edildi. Elde edilen veriler, günde tüketilen fazladan bir paket cipsin, görsel dikkat ve işlem hızı gibi kritik beyin fonksiyonlarını yavaşlattığını gösterdi. Dr. Barbara Cardoso, "Gıdaların işlenme derecesi arttıkça, beynin odaklanma kapasitesi aynı oranda azalıyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Özellikle görsel testlerde katılımcıların puanlarının belirgin şekilde düştüğü gözlemlenirken, bu durumun demansın erken evre göstergelerinden biri olabileceği vurgulanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre modern toplumda alınan kalorilerin yarısından fazlasının bu tür gıdalardan gelmesi, tehdidin küresel bir halk sağlığı krizi olduğunu kanıtlıyor.

SAĞLIKLI DİYET BİLE ENGELLEYEMİYOR

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri, Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme modellerinin bile ultra işlenmiş gıdaların (UİG) zararlarını telafi edememesi oldu. Araştırmacılar, kişi ne kadar sebze veya meyve tüketirse tüketsin, beslenme düzenine eklenen cips, dondurma veya hazır paketli gıdaların beyin üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini saptadı.

UİG olarak tanımlanan bu ürünler; sadece yağ ve şeker içermekle kalmıyor, aynı zamanda ev mutfağında asla bulunmayan koruyucu maddeler, yapay tatlandırıcılar ve emülgatörler barındırıyor. Dr. Cardoso'ya göre, beynin bilişsel kaybı sadece "sağlıklı besinlerin eksikliğinden" değil, bu kimyasal maddelerin doğrudan sinir sistemi üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor.

TÜTÜNÜ GERİDE BIRAKAN YENİ ÖLÜM NEDENİ: BAĞIMLILIK YAPIYOR

Halk sağlığı uzmanları, ultra işlenmiş gıdaların zararlarının artık sigara ile yarışır hale geldiğini belirtiyor. Dr. Van Tulleken, bu gıdaların dünya genelinde erken ölümlerin en büyük nedeni olarak tütünü geride bıraktığını ifade etti. Tulleken’e göre, cips ve benzeri paketli ürünler sadece obeziteye yol açmıyor, aynı zamanda vücutta kronik iltihaplanmayı tetikleyerek uzun bir hastalık listesine zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, bu gıdaların "bağımlılık yapıcı maddeler" kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Beyin ödül sistemini uyaracak şekilde tasarlanan bu ürünlerin tüketimi arttıkça, bireylerin kendi beslenme düzenlerini kontrol etme yetisi zayıflıyor. Bilim insanları, demans ve bilişsel kaybın önüne geçmek için gıda etiketlerinin daha dikkatli okunması ve endüstriyel işlem görmüş gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor.