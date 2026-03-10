Basketbol ayakkabısı ile deprem arasındaki şaşırtıcı bağ: Gıcırtı sesinin şifresi çözüldü

Spor salonlarının yüksek tavanlarında yankılanan ve oyunun bir parçası kabul edilen ayakkabı gıcırtısı, fizikçiler için uzun yıllardır bir muamma niteliği taşıyordu. Uygulamalı mekanik uzmanı Profesör Katia Bertoldi önderliğindeki bilim heyeti, gelişmiş görüntüleme teknolojilerini kullanarak bu sesin oluşum sürecini saniye saniye takip etti. Elde edilen veriler, gıcırtının sadece ayakkabı ve zemin arasındaki temastan ibaret olmadığını, yüzeyde sismik dalgalara benzer hareketlerin oluştuğunu gösterdi.

YÜKSEK HIZLI KAMERALAR DEVREDE: SANİYELER İÇİNDEKİ PATLAMALAR

Araştırma ekibi, bir basketbol ayakkabısının cam plaka üzerindeki hareketini saniyede binlerce kare yakalayabilen kameralarla izledi. Görüntüler, kauçuk tabanın yüzey üzerinde ilerlerken mikroskobik düzeyde "patlamalar" (bursts) gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu patlamaların hızı ve sıklığı, ayakkabı tabanının sertliği ve kalınlığıyla doğrudan bağlantılı bir frekans yaratıyor. Eğer tabandaki kauçuk pürüzsüz olsaydı, bu darbeler düzensizleşiyor ve bildiğimiz o müzikal gıcırtı sesi yerine boğuk bir gürültü oluşuyordu.

AYAKKABI TABANINDAKİ ÇİZGİLER SESİN MİMARI

Basketbol ayakkabılarının altında yer alan zikzaklı veya çizgili desenler, sadece sporcunun kaymasını engellemekle kalmıyor; aynı zamanda sesin karakterini de belirliyor. Çalışma sonuçlarına göre bu çizgiler, titreşim darbelerini yönlendirerek belirli bir frekansta toplanmalarını sağlıyor. Böylece her adımda istikrarlı ve tiz bir ton ortaya çıkıyor. Araştırmacılar, bu çizgilerin tasarımını değiştirerek sürtünme sesini adeta bir müzik aleti gibi şekillendirmenin mümkün olduğunu ifade ediyor.

DEPREM MEKANİZMASIYLA ŞAŞIRTICI BENZERLİK

Keşfin en çarpıcı noktası ise gıcırtının yayılma biçiminin, yerkabuğundaki fay hatlarında meydana gelen yırtılmalara benzemesi oldu. Profesör Bertoldi, ayakkabı tabanındaki hareketlerin "açılma-kayma darbeleri" olarak tanımlandığını ve bunların deprem anındaki kırılmalarla aynı fiziksel prensiplere dayandığını belirtti. Bu keşif, sadece spor dünyasını değil, sismoloji ve jeoloji alanındaki araştırmaları da yakından ilgilendiriyor. Küçük bir ayakkabı tabanındaki sürtünme dinamiğini çözmek, devasa fay hatlarındaki enerji birikimini ve kırılma anlarını anlamak için yeni bir yol sunuyor.

SÜRTÜNME FİZİĞİNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANDI

Araştırmanın sonuçları, endüstriyel tasarımdan jeolojik tahminlere kadar geniş bir yelpazede kullanılma potansiyeli taşıyor. Bilim insanları, yüzey dokularının sürtünme üzerindeki etkisini tam olarak kontrol edebildikleri takdirde, daha güvenli fren sistemlerinden daha dayanıklı makine parçalarına kadar pek çok alanda devrim yapılabileceğini vurguluyor. Basketbol sahasındaki o tiz gıcırtı, artık bilimin mikroskobik dünyasında depremleri anlama kılavuzuna dönüşmüş durumda.