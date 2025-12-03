Mutlaka izlemeniz gereken yılbaşı filmleri

Yılbaşı sadece hediyeler ve süslemeler değil; aynı zamanda sevdiklerinizle izlediğiniz filmlerle de özel hale geliyor. Bu liste, evde keyifle izleyebileceğiniz yılbaşı filmleri için harika bir rehber sunuyor.

HOME ALONE (EVDE TEK BAŞINA), IMDB: 7,7

Küçük Kevin, ailesi yılbaşı tatiline giderken yanlışlıkla evde unutulur. Başta özgürlüğün tadını çıkarır ama iki sakar hırsız eve dadanınca işler değişir. Home Alone, çocuk zekâsı, yaratıcı tuzakları ve sıcak aile temasıyla yılbaşı döneminin vazgeçilmezi hâline geldi.

KLAUS: SİHİRLİ PLAN, IMDB: 8.2

Mektup taşıyıcısı Jesper, dünyanın en soğuk kasabasında ceza olarak görevlendirilir. Burada ormanda yalnız yaşayan oyuncak ustası Klaus’la tanışınca, beklenmedik bir dostluk doğar. Birlikte, kasabanın soğuk kalplerini değiştiren bir iyilik zinciri başlatırlar. Sergio Pablos’un anlatımı ve el çizimi tarzındaki görsel diliyle Klaus, sadece Noel Baba’nın doğuş hikâyesini değil, umudun ve paylaşmanın gücünü de anlatıyor.

TİM BURTON’S THE NİGHTMARE BEFORE CHRİSTMAS (NOEL GECESİ KABUSU) IMDB: 7.9

Halloween Kasabası’nın karizmatik iskeleti Jack Skellington, kendi dünyasından sıkılıp yılbaşını ele geçirmeye karar verir. Ancak ışıklarla, hediyelerle ve iyilikle dolu bu dünyanın onun karanlık dokusuna pek uymadığını fark eder. Tim Burton’ın gotik duyarlılığıyla Henry Selick’in stop-motion ustalığı birleşince ortaya hem ürkütücü hem büyüleyici bir masal çıkar.

GRİNÇ / DR. SEUSS' HOW THE GRİNCH STOLE CHRİSTMAS IMDB: 6.2

Ron Howard’ın imzasını taşıyan film, Whoville isimli küçük bir kasabada geçer. Kasaba halkının tek derdi, diğer insanlara çok güzel hediyeler almaktır. Bu kasabaya Crumpit Dağı'nın tepesinden bakan Grinch ise Noel'den nefret etmektedir ve tek isteği, onları Noel'i beklediklerine pişman etmektir.

KUTUP EKSPRESİ (THE PLAR EXPRESS) IMDB: 6.6

Bir çocuğun Noel babaya karşı sönen umudunu merkeze alan film, bir çocuk filminden fazlası. Noele karşı beklentisi kalmayan bir erkek çocuğu hiç bilmediği bir trene biner ve hayal bile edemeyeceği yerlere fantastik bir yolculuk ederken bulur kendini. Mucizeleri aratmayan tren, aslında Noel Baba’nın evine doğru hareket etmektedir. Tom Hanks’in mutluluk veren sesiyle taçlanan Kutup Ekspresi, her yaştan insana hitap ediyor.

ELF IMDB: 7.0

Film, Kuzey Kutbu’nda yaşamını sürdüren ve kendisini Elf zanneden Buddy’nin öyküsünü konu ediniyor. Buddy kendisini her zaman Elf olarak görürken, boyunun uzamasıyla bunun doğru olmadığı ile yüzleşmek durumunda kalıyor. Kendisinin bir Elf olmadığını anlayan Buddy, gerçek ailesini aramak için New York’a yolculuğa çıkıyor. Kendi dünyasından bambaşka bir dünyaya geçiş yapan Buddy, hem bu gerçekle mücadele etmeye çalışırken hem de öz ailesiyle tanışmanın heyecanını yaşıyor. New York’ta annesi, babası ve kardeşiyle tanışan Buddy’nin tek korktuğu şey ise, bu dünyada Noel’e karşı duyulan saygının ve özenin eksik olması.

A CHRİSTMAS CAROL (BİR NOEL ŞARKISI) IMDB: 6.8

Hikâye cimri ve huysuz bir yaşlı adamın (Ebenezer Scrooge) bir gecede nasıl değişiverdiğini anlatır. Mukriz Scrooge Noel arifesi rüyasında üç tane ruh görür; geçmiş, şimdi ve geleceğin hayaletleridir bunlar. Onlarla beraber (teker teker) kısa bir yolculuğa çıkan Scrooge; geçmişini, bugününü ve sonunu bir film şeridi gibi izler. Hatalarından dönüp iyi ve yardımsever bir insan olur.