Müzeyyen Senar’ın kızı Feraye yoğun bakıma alındı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Uzun zamandır Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaşayan, Türk Sanat Müziği'nin divası Müzeyyen Senar'ın 75 yaşındaki kızı Feraye Işıl'ın yaşadığı evde fenalaşarak yakınları tarafından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Sözcü’den Yaşar Anter’in aktardığı habere göre; Feraye Işıl yoğun bakım ünitesinden yaptığı fotoğraf paylaşımının altına “Ritim bozukluğu düzelmeye çalışıyoruz” cümlesini yazdı.

"DURUMU ÇOK AĞIR DEĞİL"

Işıl'ın yakın arkadaşlarından Tuna Altunkaya “Feraye bu sabah kalbindeki ritim bozukluğu nedeni ile özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde makinaya bağlanarak tedavi altına alındı. Durumu çok ağır değil ama müşahade altında tutuyorlar. Birkaç güne taburcu olabilir” ifadelerini kullandı.