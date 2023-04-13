Muzların uzun süre bozulmasını önleyen yöntemmiş! Asla kararmıyorlar

Yayınlanma: 13.04.2023 - 22:12

Güncelleme: 13.04.2023 - 22:12

Muz çok sevilen bir meyve olmasına rağmen çabuk kararması nedeniyle çoğu kişinin canını sıkan bir meyve. Ancak muzun kararmasını önlemek hiç zor değil. Yasemin.com'da yer alan bir içerikte; Muzun kararmasını önleyen yöntemler tek tek sıralandı.

İşte muzun uzun süre taze kalmasını sağlayacak o yöntemlere dair bilgiler.

Çoğunluğun tercihinin aksine muzu yeşil yani ham iken satın alınız veya toplayınız. Sarı renkten ise yeşil renk daha uzun süre saklamanızda yardımcı olacaktır.

Muzları tüketene kadar oda sıcaklığında saklayınız. Kapalı bir yere veya çanta içine koymayınız. Kapalı yerde muhafaza etmeniz, muzların olgunlaşması için hızlı bir süreç işletecektir.

Muzları buzlukta saklayarak da fresh kalmalarını sağlayabilirsiniz. ( Uzun ömürlü saklamak için ideal yöntemdir) Muzlar çözünür çözünmez tüketilmelidir. Çözülmüş bir muzu yeniden buzluğa koymanız tadın deforme olmasına yol açabilir. Bir kereliğe yapacağınız bir işlem olarak görün ve yiyeceğiniz kadarının çözülmesine izin verin.

Muzun sapını alüminyum folyo ile sarınız. Böylelikle sarı muzlar kararmayacağını göreceksiniz. Uzun ömürlü kullanım için alüminyum folyo hayat kurtaran bir malzeme olabilir.

Muzun sapına streç film geçirebilirsiniz. Streç film sayesinde kararma sorunundan kurtulabilirsiniz.