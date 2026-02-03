NASA'dan yeni keşif: Dünya'ya çok benzeyen gezegen bulundu

Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir keşif, Dünya benzeri gezegen arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. NASA’ya ait Kepler Uzay Teleskobu’ndan elde edilen verilerin yeniden incelenmesiyle, yaşam ihtimali taşıyabilecek bir gezegen tespit edildi. Araştırmacılar, gezegenin bazı özelliklerinin Dünya’ya benzediğini ancak henüz temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

KEPLER VERİLERİNDEN ÇIKAN YENİ GEZEGEN ADAYI

Avustralya, Birleşik Krallık, ABD ve Danimarka’dan bilim insanlarının yer aldığı ekip, emekliye ayrılan NASA Kepler Uzay Teleskobu’nun 2017 yılında topladığı verileri analiz etti. Bu çalışmalar sonucunda, Dünya’dan yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve HD 137010 b adı verilen gezegen belirlendi.

Araştırmacılar, gezegenin yörüngesinde bulunduğu yıldızın “yaşanabilir bölgesinde” olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 50 olduğunu ifade ediyor. Bu bölge, bir gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunmasına olanak tanıyabilecek sıcaklık aralığını tanımlıyor.

SIVI SU İHTİMALİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bilim insanlarına göre sıvı su, bildiğimiz yaşamın ortaya çıkması için temel koşullardan biri. Bu nedenle HD 137010 b’nin yaşanabilir bölgeye yakınlığı, gezegeni araştırmaya değer kılıyor. Ancak gezegenin koşulları, Dünya’dan çok Mars’a daha yakın özellikler gösteriyor.

“DÜNYA BOYUTLARINDA VE GÖRECE YAKIN”

Çalışmanın yazarlarından ve Avustralya’daki University of Southern Queensland araştırmacısı Dr. Chelsea Huang, gezegenin yörünge süresinin yaklaşık 355 gün olduğunu belirtti. Huang, bu durumun gezegenin Dünya’ya olan benzerliğini artıran unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Huang’a göre, bu gezegenin en dikkat çekici yönlerinden biri, Güneş’e benzer bir yıldızın etrafında dönmesi ve görece “yakın” bir mesafede bulunması. Daha önce keşfedilen benzer gezegenlerin çok daha uzakta ve sönük olduğu ifade ediliyor.

“BÜYÜK BİR BUZ DÜNYASI OLABİLİR”

Çalışmada yer almayan ancak keşfi değerlendiren Swinburne University astrofizikçisi Dr. Sara Webb, bulgunun “son derece heyecan verici” olduğunu söyledi. Webb, gezegenin “süper kartopu” olarak adlandırılan, büyük ölçüde buzla kaplı bir dünya olabileceğine dikkat çekti.

Bu tür gezegenlerde çok miktarda su bulunabileceği, ancak suyun büyük kısmının donmuş halde olduğu ifade ediliyor. Webb ayrıca, gezegen galaktik ölçekte yakın sayılsa da, mevcut teknolojiyle oraya ulaşmanın on binlerce, hatta yüz binlerce yıl süreceğini vurguladı.