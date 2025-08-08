NASA yaşamın sonu için tarih verdi! Dünya'nın oksijeni beklenenden erken tükeniyor

Oksijen, Dünya’daki yaşamın temel kaynağı. Ancak NASA ve Japon bilim insanlarının yayınladığı yeni bir araştırmaya göre, bu hayati gazın gezegenimizdeki varlığı sonsuza kadar sürmeyecek. Araştırma, oksijen açısından zengin atmosferimizin tahmin edilenden çok daha kısa sürede sona ereceğini ortaya koyuyor.

10 BİN YIL İÇİNDE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Christopher Reinhard ve Japonya’daki Toho Üniversitesi’nden Kazumi Ozaki’nin yürüttüğü araştırma, Dünya’nın atmosferik evrimini Güneş’in ısısal değişimleriyle birlikte inceledi. Güneş’in kademeli olarak daha parlak ve sıcak hale gelmesi, atmosferdeki karbondioksit oranını azaltacak. Bu da fotosentez için gerekli olan CO₂’yi sınırlandırarak bitkilerin yaşamını tehdit edecek.

Bitkiler yok olduğunda ise oksijen üretimi duracak. Bu süreç, aynı zamanda gezegenin koruyucu ozon tabakasının da kaybına neden olacak ve ultraviyole radyasyonun yüzeye ulaşmasını kolaylaştıracak.

“BÜYÜK DEOKSİJENLEŞME” NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmaya göre, Dünya atmosferi yüksek miktarda metan, çok düşük seviyelerde karbondioksit ve neredeyse hiç ozon içermeyen zehirli bir yapıya bürünecek. Bu dönüşüm, bilim insanlarının “Büyük Deoksijenleşme” adını verdiği bir sürece yol açacak.

Bu tür bir atmosferde oksijen soluyan hiçbir canlı varlığını sürdüremezken, yalnızca anaerobik (oksijensiz ortamlarda yaşayan) mikroorganizmaların hayatta kalabileceği tahmin ediliyor.