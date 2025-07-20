Nazan Öncel yeniden hastaneye kaldırıldı: 'Bu kalp için ne yapsam olmuyor'

Ünlü söz yazarı, besteci ve şarkıcı Nazan Öncel, bir kez daha sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. "Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan 69 yaşındaki sanatçının durumu, sevenlerini endişelendirdi.

Sanatçının danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun ve Basın Mensuplarının Dikkatine

Sanatçımız Nazan Öncel’in Sağlık Durumuna İlişkin Bilgilendirme

"Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken, sanatçımızın durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.

‘Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki, hadi dua edin.’"

Sanatçımız Nazan Öncel’in ne zaman taburcu olacağı ise henüz belli değildir.

Yağız Yılmaz"