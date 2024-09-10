Nazan Öncel'den 'Narin' tepkisi: 'Çocukları koruyamadık, bizi affetmesinler'
Nazan Öncel'in konser gündeminde şarkılar değil, Narin Güran vardı. Öncel, çocukları koruyamadıklarını belirterek; "Yazıklar olsun, hiçbirini koruyamadık. Affetmesinler bizi" dedi.
21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, dün katledildiği Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde toprağa verildi.
Ülke genelinde büyük bir üzüntüye, bir o kadar da öfkeye neden olan Narin Güran'ın öldürülmesine ünlüler de her fırsatta tepki göstermeye devam ediyor.
Habertürk'ün haberine göre, o ünlülerden biri olan Nazan Öncel, verdiği konserine; "Bugün, günlerden çocuk" sözleriyle başladı.
8 Eylül Habitat Live Festivali'nin kapanış konserini gerçekleştiren Nazan Öncel’in gündeminde Narin Güran vardı.
'İmdat' şarkısını çocuklara adayan Öncel şu ifadeleri kullandı:
"Bugün günlerden Narin Güran, bugün günlerden Ceylan Önkol, bugün günlerden Ecrin bebek, bugün günlerden Müslüme Yağal, bugün günlerden Eylül Yağlıkara, bugün günlerden çocuk" dedi ve ekledi: Kucağımıza bile almaya kıyamadığımız el kadar bebelere neler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Hiçbirini koruyamadık. Bizi affetmesinler. Bizde 'Kol kırılır yen içinde kalır” diye kötü bir deyim vardır. Günlerdir yaşanan tam da bu. Ne münasebet... Her türlü pisliği yap, sonra yen içinde kalır de. Yok öyle bir dünya."
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