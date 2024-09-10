Nazan Öncel'den 'Narin' tepkisi: 'Çocukları koruyamadık, bizi affetmesinler'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:21

Güncelleme: 10.09.2024 - 17:21

21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, dün katledildiği Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde toprağa verildi.

Ülke genelinde büyük bir üzüntüye, bir o kadar da öfkeye neden olan Narin Güran'ın öldürülmesine ünlüler de her fırsatta tepki göstermeye devam ediyor.

Habertürk'ün haberine göre, o ünlülerden biri olan Nazan Öncel, verdiği konserine; "Bugün, günlerden çocuk" sözleriyle başladı.

8 Eylül Habitat Live Festivali'nin kapanış konserini gerçekleştiren Nazan Öncel’in gündeminde Narin Güran vardı.

'İmdat' şarkısını çocuklara adayan Öncel şu ifadeleri kullandı: