Nazan Öncel'in adı Karşıyaka'da caddeye verildi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:41

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:41

Karşıyaka Belediyesi, 19 Aralık 2022 tarihli önerge ve 15 Marts 2023 tarihli karar ile Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323 Sokağı, Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirdi.

"KURDELE KESMEYE GİDECEĞİZ"

Instagram hesabından caddenin haritasını paylaşan sanatçı, "Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi. Verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele kesmeye gideceğiz. Beni ve şarkılarımı bugünlere taşıyan bütün sevenlerime minnettarım" ifadelerini kullandı.

"GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİM"

Şarkıcı Aylin Aslım, Öncel’in paylaşımına, "Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber. Önünde gidip fotoğraf çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi" yorumunu yazdı.

Nükhet Duru ise "Yakışır. canım Nazan'ım emeğin büyük. Mesajların hep net" mesajı ile meslektaşının sevincine ortak oldu.

Öte yandan Nazan Öncel'ın, 2017 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Akşit Togay'ı da paylaşımında anması dikkatlerden kaçmadı.