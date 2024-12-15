Yayınlanma: 15.12.2024 - 22:22

Güncelleme: 15.12.2024 - 22:22

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusu Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir? için araştırmalar başladı.

Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?

A-Ne idüğü belirsiz

B-Ne idiği belirsiz

C-Ne idiğü belirsiz

D-Ne üdüğü belirsiz