Neandertaller ilk matematikçiler olabilir: İnsanlığın sayılarla tanışması 1.7 milyon yıl öncesine dayandırıldı

Matematik sadece modern insanlara özgü bir beceri olmayabilir. Uluslararası bir araştırma ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre, yok olmuş insan türleri olan Homo erectus ve Neandertaller, sayılarla düşünmeye ve geometrik soyutlama yapmaya dair ilk adımları atan ilk homininler olabilir.





SEMBOLLERDEN ÖNCE GEOMETRİ VARDI

Araştırmanın temelini, sayı kavramının yalnızca temel bir “miktar algısı” değil, aynı zamanda soyutlama ve sembolleştirme kapasitesiyle ilişkili olduğu fikri oluşturuyor. Örneğin bazı hayvanlar (balıklar, arılar, kargalar) sayılarla sınırlı düzeyde etkileşim kurabiliyor. Ancak insanların ayırıcı özelliği, sembolik sayı sistemleri ve dışsal hafıza araçları geliştirmesi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Fabio Macciardi, bu sembolik düşüncenin kökenlerinin Homo erectus gibi daha erken insan türlerinde aranması gerektiğini söylüyor.

İLK KANIT: ACHEULEAN EL BALTASI

Araştırmacılara göre sayı düşüncesine dair ilk iz, yaklaşık 1,7 milyon yıl öncesine, Acheulean adı verilen simetrik taş baltaların kullanımına kadar gidiyor. Bu aletlerin yapılması, nesnelerin zihinsel olarak döndürülmesi, bilginin bellekte tutulması ve motor-planlama becerileri gibi ileri düzey zihinsel süreçler gerektiriyordu.

Makale, bu dönemin aynı zamanda çalışma belleği kapasitesinin genişlemesiyle örtüştüğünü ve bunun sonucunda ön-paryetal beyin devrelerinin gelişmiş olabileceğini öne sürüyor. Başka bir deyişle, alet yapımındaki geometrik hassasiyet, sadece fiziksel değil zihinsel bir devrimi de beraberinde getirdi.

NEANDERTALLER SAYILARI TEMSİL ETMİŞ OLABİLİR

Neandertallerin de sayı kavramına dair gelişmiş sembolik düşünceye sahip olduğu düşünülüyor. Bu sav, İtalya ve Bulgaristan’daki mağaralarda bulunan, eşit aralıklı çizgilerle oyulmuş taş ve kemik parçalarına dayanıyor.

Araştırmacılar bu nesnelerin, sayma ve bilgi depolamaya yardımcı olan ilkel bir “Yapay Bellek Sistemi” işlevi gördüğünü düşünüyor. Yani Neandertaller, sayıları dış dünyada nesneler aracılığıyla sembolize edebilmiş olabilir.



