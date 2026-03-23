Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf: '19 parça mücevherim çalındı'

“Aşk-ı Memnu” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nebahat Çehre, katıldığı bir programda yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

82 yaşındaki sanatçı, geçmişte yaşadığı hırsızlık olayını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Pazar Gezmesi programına konuk olan Çehre, evinden 19 parça değerli mücevherinin çalındığını belirterek, yaşadığı olayın hayatında kalıcı bir iz bıraktığını ifade etti.

"O GÜNDEN BERİ MÜCEVHER TAKMIYORUM"

“Evimden tam 19 parça mücevherim çalındı. Hepsi de birbirinden çok değerliydi. O günden beri mücevher takmıyorum” diyen Çehre, o günden sonra takı tercihlerinin değiştiğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, artık daha sade ve farklı parçalar tercih ettiğini belirterek, “Daha çok antika yüzükler ve takılar seçiyorum” ifadelerini kullandı.