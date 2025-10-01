Türk gazeteciğinin bilinen ve tanınan isimlerinden biri olan Necati Zincirkıran, 96 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Necati Zincirkıran kimdir? Necati Zincirkıran neden öldü?

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİMDİR?

Necati Zincirkıran, 4 Aralık 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşta denizcilik eğitimi almaya başladı ve II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada Deniz Lisesi'nden Mersin'e nakledildi. Sağlık sorunları nedeniyle bu eğitimini tamamlayamayan Zincirkıran, İngiltere'de Denizcilik Bankası bursu ile eğitimine devam etti.

Zincirkıran, denizcilik alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Londra Gazetecilik Okulu'ndan uzaktan eğitimle gazetecilik sertifikası aldı. 1950 yılında Türkiye'ye döndü ve gazetecilik kariyerine adım attı. 1951'de ABD Columbia Üniversitesi'nde yetişkin gazeteciler için düzenlenen özel bir eğitime katıldı.

NECATİ ZİNCİRKIRAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Hürriyet Gazetesi'ndeki kariyerine 1952'de Ortadoğu muhabiri olarak başlayan Zincirkıran, 1957'de Ankara Temsilcisi, 1960'ta ise Genel Yayın Müdürü olarak görev yaptı. Hürriyet Haber Ajansı'nın kurucusu olarak gazeteciliğe önemli katkılarda bulundu.

1969 yılında Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra Günaydın Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni oldu. 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1990'dan itibaren Medya Holding'de baş danışmanlık yaptı ve Sabah Gazetesi'nde yazarlık görevini sürdürdü. 2003 yılında aktif gazetecilik hayatına veda etti.

NECATİ ZİNCİRKIRAN NEDEN ÖLDÜ?

Zincirkıran'ın vefat sebebi ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. TGC'nin yayımladığı başsağlığı mesajında Zincirkıran'ın ailesine ve basın camiasına sabır dilendi.