Nefesinizi gizlice kesiyor... Kokulu mumlar hayati tehlike taşıyor olabilir!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:44

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:44

Bilim insanları tarafından kokulu mumların sağlığa zararlı olup olmadığı araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, mumlardaki kokuların migren ve solunum yolu hastalıkları riskini artırdığı ortaya çıktı. Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden Dr. Tamas Pandics, mumdaki kokuların migren, göz - boğaz tahrişi ve solunum yolu hastalıkları riskiyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Pandics, “Bunlar kanserojen olmayabilir, ancak bu maddeler karaciğere yük bindiriyor, metabolik süreçlerimiz bunları işlemeye hazır değil” dedi.

EN AZ SİGARA KADAR ZARARLI

Daha önce yapılan bir araştırmada ise bilim adamları tarafından kokulu mumların sigara dumanı kadar toksik madde yaydığını açıklanmıştı.Araştırmanın başında bulunan Dr. Amid Hamid “İyi havalandırılmamış, camları kapalı ve küçük ortamlarda yakılan mumlar havayı kirletiyor; astım ve egzama gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Her gün mum yakmayın ya da yaktıktan sonra odayı iyice havalandırın” uyarısında bulunmuştu.