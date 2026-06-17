Yabancı Damat, Benim Adım Melek, Yasak Elma gibi dizilerde yer alan Popstar Türkiye programının sunuculuğunu üstlenen Nehir Erdoğan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Nehir Erdoğan kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Zehra'sı Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli?
NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?
Nehir Erdoğan 16 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne girdi ve burayı bitirdi. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü okudu. Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri döndü.
Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı; filmlerde rol aldı. 2008 yılında, Seyfi Dursunoğlu, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştirdi.
NEHİR ERDOĞAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Diziler
2002-2003 - Koçum Benim - Pelin
2003 - Estağfurullah Yokuşu - Gümüş
2004-2007 - Yabancı Damat - Nazlı Baklavacıoğlu
2007-2008 - Tatlı Bela Fadime - Fadime
2008 - Ay Işığı - Avukatlar - Başak Aydost
2009-2011 - Aşk Bir Hayal - Asmin Batıgün
2012 - Son - Aylin Karan
2014 - Reaksiyon - Duygu
2018-2019 - İkizler Memo-Can - Melek Caneri
2019-2021 - Benim Adım Melek - Melek Karadağ
2021 - Sana Söz - Elif Karaca
2023 - Yasak Elma - Julia Moran
2026-günümüz - Altı Üstü İstanbul - Zehra Cankaya
Filmler
2003 - Hababam Sınıfı Merhaba - Arzu / Kız İsmail
2004 - Okul - Güldem
2008 - Meleğin Sırları - Ebru
2014 - Silsile - Ece