Yabancı Damat, Benim Adım Melek, Yasak Elma gibi dizilerde yer alan Popstar Türkiye programının sunuculuğunu üstlenen Nehir Erdoğan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Nehir Erdoğan kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Zehra'sı Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli?

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan 16 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne girdi ve burayı bitirdi. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü okudu. Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri döndü.

Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı; filmlerde rol aldı. 2008 yılında, Seyfi Dursunoğlu, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştirdi.

NEHİR ERDOĞAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Diziler

2002-2003 - Koçum Benim - Pelin

2003 - Estağfurullah Yokuşu - Gümüş

2004-2007 - Yabancı Damat - Nazlı Baklavacıoğlu

2007-2008 - Tatlı Bela Fadime - Fadime

2008 - Ay Işığı - Avukatlar - Başak Aydost

2009-2011 - Aşk Bir Hayal - Asmin Batıgün

2012 - Son - Aylin Karan

2014 - Reaksiyon - Duygu

2018-2019 - İkizler Memo-Can - Melek Caneri

2019-2021 - Benim Adım Melek - Melek Karadağ

2021 - Sana Söz - Elif Karaca

2023 - Yasak Elma - Julia Moran

2026-günümüz - Altı Üstü İstanbul - Zehra Cankaya

Filmler

2003 - Hababam Sınıfı Merhaba - Arzu / Kız İsmail

2004 - Okul - Güldem

2008 - Meleğin Sırları - Ebru

2014 - Silsile - Ece