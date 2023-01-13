Nejat İşler başrolde: Netflix'in yeni yerli filmi 'İyi Adamın 10 Günü'nden ilk fragman
Çevrimiçi yayın platformu Netflix, yeni Türk filmi 'İyi Adamın 10 Günü'nü duyurdu. Yayınlanan ilk tanıtım fragmanı, filmin karakterleri ve konuyla ilgili genel bir bakış sağlıyor. İşte ayrıntılar...
Dünyanın en popüler dijital dizi ve film platformlarından Netflix, yeni Türk filmi "İyi Adamın 10 Günü"nü duyurdu. Mehmet Eroğlu tarafından kaleme alınan ve aynı isme sahip romandan uyarlanan film, önümüzdeki haftalarda seyirci ile buluşacak.
Nejat İşler'i başrol olarak izleneceği film, sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip. Yapılan resmi açıklamaya göre Nur Fettahoğlu ile Şenay Gürler, Nejat İşler'e eşlik eden diğer başroller olacak.
Ayrıca bu filmde Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan, Esra Ronabar, Barış Falay ve Yurdaer Okur gibi isimler de yer alacak.
İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ, ÜÇLEMENİN İLK FİLMİ OLACAK
Netflix tarafından yapılan açıklamalarda, İyi Adamın 10 Günü'nün bir üçleme olacağı ve bu filmin, serideki ilk yapım olacağı ifade ediliyor. Filmin konusu ile ilgili olarak ise şu ifadelere yer veriliyor:
"İyi bir adam olarak bilinen Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasında adalet ararken iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır."
WebTekno'nun aktardığına göre; Netflix'in açıklamasına göre İyi Adamın 10 Günü, 10 Şubat'ta abonelerin beğenisine sunulacak. İlerleyen günlerde, filmle ilgili daha detaylı bir fragman yayınlanması muhtemel.
İşte 'İyi Adamın 10 Günü'nden ilk fragman...
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