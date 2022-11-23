Nejat İşler gündem olan 'başkomutan' paylaşımını sildi
Önceki gün "22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir, sana değil" mesajını paylaşan ünlü oyuncu Nejat İşler, daha sonra bu paylaşımını sildi. İşler, daha sonra söz konusu paylaşımı neden kaldırdığına dair bir açıklama yaptı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki gün Twitter'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işaret ettiği düşünülen bir paylaşım yaptı.
İşler, mesajında "22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir, sana değil" ifadelerini kullandı.
O PAYLAŞIMI KALDIRDI
Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni alırken, yüzlerce de yorum aldı. İşler, daha sonra sosyal medyada gündem olan paylaşımı kaldırdı.
"BU KADAR ETKİLEŞİM ALACAĞINI HESAP EDEMEDİM"
Ünlü isim, daha sonra söz konusu tweeti neden sildiğine dair de bir açıklama yaptı.
İşler, "Yazarken böyle etkileşim alacağını hesaplayamıyorum. sonra da herkese cevap vermeye yetişemeyeceğim için siliyorum. Bu" ifadelerini kullandı.
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