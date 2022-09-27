Nejat İşler'den, Erzurum'daki 'küpe' saldırısına sert tepki
Oyuncu Nejat İşler, 22 yaşındaki Mehmet G.'nin küpe taktığı gerekçesiyle saldırıya uğraması ve bıçaklanmasına tepki gösterdi. İşler, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Erzurum'da arkadaşıyla yürüyen Mehmet G.'nin (22), 'küpe takması' gerekçe gösterilerek bıçaklanması, kamuoyunun gündemine oturdu.
Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde, 25 Ekim günü akşam saatlerinde gerçekleşen olayda; arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı.
KALÇASINDAN BIÇAKLANDI
Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.’yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
NEJAT İŞLER'DEN SERT TEPKİ
Ünlü oyuncu Nejat İşler, olay sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yaşananlara tepki gösterdi.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İşler, "90'larda saçımız uzun olduğu için ve küpe taktığımız için hepimiz dayak yedik. sağolsunlar, 'yerli ve milli' tv kanalları ecdadımızla ilgili diziler yaptılar. meğer ecdadımız uzun saçlı ve küpeliymiş. geçmiş olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.
İşler'in paylaşımı şu şekilde:
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