Nejat İşler: 22 yıl cephede savaşana 'başkomutan' denir, sana değil

Ünlü oyuncu Nejat İşler, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşler, "22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir, sana değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 12:02
Nejat İşler: 22 yıl cephede savaşana 'başkomutan' denir, sana değil
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Nejat İşler, Twitter'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işaret ettiği düşünülen bir paylaşım yaptı.

İşler, mesajında "22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir, sana değil" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni alırken, yüzlerce de yorum aldı.

İşler'in paylaşımı şu şekilde:


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