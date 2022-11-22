Nejat İşler: 22 yıl cephede savaşana 'başkomutan' denir, sana değil
Ünlü oyuncu Nejat İşler, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşler, "22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir, sana değil" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Nejat İşler, Twitter'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işaret ettiği düşünülen bir paylaşım yaptı.
İşler, mesajında "22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir, sana değil" ifadelerini kullandı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni alırken, yüzlerce de yorum aldı.
İşler'in paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- 'Adımın geçmesinden onur duyarım'