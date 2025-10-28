Sosyal medyada vücudu hakkında yapılan aşağılayıcı saldırıların hedefi olan şarkıcı Nelly Furtado, müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını şaşırttı. Peki, Nelly Furtado kimdir, kaç yaşında? Nelly furtado neden müziği bıraktı?

N ELLY FURTADO KİMDİR?

Kanadalı-Portekizli şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Nelly Furtado, 2 Aralık 1978’de Kanada’nın British Columbia bölgesinde dünyaya geldi. Müziğe küçük yaşta başlayan Furtado, çok kültürlü ailesinden aldığı ilhamla farklı müzik türlerini harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Furtado, 2000 yılında çıkardığı ilk albümü “Whoa, Nelly!” ile müzik dünyasında büyük bir çıkış yaptı. Albümde yer alan “I’m Like a Bird” şarkısı, kısa sürede dünya listelerinde zirveye yerleşti ve sanatçıya Grammy Ödülü kazandırdı.

2006 yılında yayımlanan “Loose” albümü, Nelly Furtado’nun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Timbaland prodüktörlüğünde hazırlanan albümdeki

“Promiscuous”,



“Maneater”



“Say It Right”

şarkıları, dünya genelinde listeleri altüst etti.

Bu dönemde Furtado, sadece Kuzey Amerika’da değil; Avrupa, Latin Amerika ve Asya’da da dev bir hayran kitlesi kazandı.

Nelly Furtado, her albümünde farklı tarzlar denemesiyle tanındı.

2003’teki “Folklore” albümü, sanatçının köklerine dönüş niteliğindeydi.

2009’da yayımlanan “Mi Plan”, tamamen İspanyolca şarkılardan oluştu ve Latin Grammy kazandı.

2017’deki “The Ride” albümü ise daha bağımsız, deneysel bir tarza sahipti.

NELLY FURTADO ÖDÜLLERİ

Nelly Furtado kariyeri boyunca:

1 Grammy Ödülü,



10 Juno Ödülü,



MTV Europe ve Latin Müzik Ödülleri kazand ı.

NELLY FURTADO NEDEN MÜZİĞİ BIRAKTI?

Sahne kıyafetleri ve sosyal medyada vücut aşağılama saldırılarının hedefi olan Nelly Furtado, sosyal medyada vücudu hakkında yapılan aşağılayıcı saldırıların ardından müziği bıraktığını duyurdu.