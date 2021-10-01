Nemrut Dağı’nın zirvesinde ‘Trio Patara’ ile büyük konser

01 Ekim 2021 Cuma, 15:41

Engellilerle 1-3 Ekim tarihleri arasında Nemrut Dağının Zirvesine tırmanmaya hazırlanan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü hazırlıklara başladı. Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 21. si düzenlenecek olan “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz-XXI” projesi kapsamında 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesi bu kez Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör ve Soprano Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan “Trio Patara” grubunu ağırlayacak.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Rotary’nin uluslararası projelerinden birisi olan Polio (çocuk felci) ve engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Nemrut Dağı, konsere ev sahipliği yapacak.

2020 turizm yılının Patara yılı olması nedeniyle bölgenin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayan “Trio Patara” grubu, Doğu ve Batı kültürünü yansıtacak eserlerin seslendirileceği bir konser ile aynı zamanda güneşin doğu ve batışının devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında izlendiği Nemrut Dağının tanıtımına da önemli katkılar sağlayacaktır.

YURT DIŞINDAN DA KATILIM OLACAK

Uluslararası bu organizasyona Rotary 2430., 2420. ve 2440. bölge federasyonlarına bağlı Rotary Kulüpleri, Antalya, Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilin yanı sıra yurtdışından farklı ülkelerden gelecek olan engelliler, rotaryenler ve yüzlerce ziyaretçinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.