Nemrut’un berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardılar

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:12

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:12

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine tatmin olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Kışın etkili olan kar nedeniyle uzun süre yolu kapalı kalan Nemrut Krater Gölü'nü görmek isteyenler, yolun açılmasıyla bölgeye gelerek eşsiz güzelliği görme imkanı buluyor.



Masmavi ve berrak su gölde yüzmek isteyenler için cazip bir seçenek sunarken, doğanın bu eşsiz güzelliği hem yerli hem de yabancı turistler için huzur verici ve unutulmaz bir deneyim oluyor. Ayrıca gölün etrafında doğa yürüyüşleri yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek de mümkün. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar büyük gölde yüzerek bu anlarını kayıt altına alıyor.

