Neredeyse tüm Venedik'i kiraladı! Milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez görkemli bir düğünle evliliğe hazırlanıyor

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile televizyon sunucusu Lauren Sanchez, nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ünlü çiftin Venedik'te gerçekleşecek milyon dolarlık düğününe dair detaylar gündem yaratmaya devam ediyor.

LÜKS YATTA EVLENEBİLİRLER

TMZ’nin haberine göre 61 yaşındaki Bezos ve 55 yaşındaki Sanchez, hafta sonu için Venedik’te tarihi bir otele rezervasyon yaptırdı. Çiftin 16. yüzyılda inşa edilen Aman Venice otelinde konaklayacağı ve bu otelin gecelik oda fiyatının 10 bin dolardan başladığı belirtildi. Düğün kutlamaları için otelin 25-29 Haziran tarihleri arasında tamamen rezerve edildiği ifade ediliyor.

Düğünün kesin tarihi ve yeri açıklanmasa da, çiftin Bezos’un 500 milyon dolarlık süper yatı “Koru”da ya da Venedik’teki tarihi mekanlardan birinde evleneceği tahmin ediliyor.

TÜM ADAYI KİRALADI

BBC’ye göre, düğün öncesi Venedik'te Jeff Bezos'a karşı çevreciler tarafından protestolar düzenleniyor. Şehirde bazı bölgelerin tören nedeniyle kapatılabileceği ifade ediliyor. Yüzlerce üst düzey konuğun 23-28 Haziran tarihleri arasında Venedik’e gelmesi bekleniyor. İtalyan medyası, çiftin neredeyse tüm lüks otelleri ve su taksilerini rezerve ettiğini bildiriyor.

KUTLAMALAR GÜNLERCE SÜRECEK

Daily Mail'in haberine göre Bezos, Venedik’in en ihtişamlı yapılarından biri olan Scuola Grande della Misericordia’yı günlerce sürecek kutlamalar için kiraladı. Süper yat “Koru”nun ise San Giorgio Maggiore adası açıklarında demirleyeceği belirtildi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Hollywood ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılacağı düğün adeta yıldızlar geçidine sahne olacak. Katılması beklenen isimler arasında Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Orlando Bloom, Katy Perry, Kim Kardashian, Kris Jenner, Ivanka Trump, Jared Kushner, Bill Gates, Anna Wintour ve Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah yer alıyor.

SANCHEZ'İN GELİNLİĞİ

Jeff Bezos’un 2,5 milyon dolarlık yüzükle evlenme teklif ettiği Lauren Sanchez’in, Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giyeceği konuşuluyor. Düğünün her detayı kadar Sanchez’in gelinliği de şimdiden merak konusu oldu.

AŞKLARI OLAY OLMUŞTU

İlk kez 2019’da ilişkileri duyulan çift, uzun süre gözlerden uzak bir birliktelik yaşadı. 2022 yılında Washington'da yaptıkları ortak bir röportajda, Bezos’un servetini hayır işlerinde kullanma planlarını paylaşmışlardı.

Jeff Bezos, daha önce Mackenzie Scott ile 25 yıl evli kalmış ve dört çocuk sahibi olmuştu. Boşanmanın ardından Bezos’un yeni ilişkisi kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; ayrılık nedeni olarak Lauren Sanchez gösterilmişti.