Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Neşe Aksoy kimdir? Neşe Aksoy kaç yaşında, nereli? Neşe Aksoy neden öldü? Neşe Aksoy evli mi, eşi kim?

NEŞE AKSOY KİMDİR?

Neşe Aksoy, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aksoy, ilk gençlik yıllarından itibaren sanatla ilgilenmeye başladı. Mühendislik eğitiminin ardından sinemaya yönelen sanatçı, kısa sürede Yeşilçam'ın dikkat çeken yüzlerinden biri haline geldi.

NEŞE AKSOY'UN HAYATI VE KARİYERİ

Sinemadaki ilk deneyimlerini "Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarla yaşayan Aksoy, bu dönemde doğal oyunculuğu ve zarif tavırlarıyla beğeni topladı. 1980'li yıllarda vizyona giren, başrollerinde Tarık Akan ve Fikret Hakan gibi usta oyuncuların yer aldığı "Arkadaşım" filmindeki performansıyla hafızalara kazındı.

Yalnızca sinema değil, resim sanatıyla da ilgilenen Neşe Aksoy, İngiltere'de aldığı resim eğitiminin ardından Türkiye'de birçok sergiye imza attı. Kendi döneminin çok yönlü sanatçılarından biri olarak tanınan Aksoy, oyunculuk ve resim alanlarında üretken bir kariyer sürdürdü.

NEŞE AKSOY NEDEN ÖLDÜ?

Neşe Aksoy'un ölüm nedeni kanser olarak açıklandı. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu'nun açıklamasına göre sanatçı, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

NEŞE AKSOY EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Neşe Aksoy'un özel hayatı, her zaman kameralardan uzak bir şekilde ilerledi. Medyaya yansıyan bilgilere göre Aksoy geçmişte bir evlilik yapmış, bu evlilikten Elif Doğru adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Son yıllarında ise özel hayatını tamamen gizli tutmayı tercih etmiştir.