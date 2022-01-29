Nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeği 7 yıldır Burdur’a uğramıyor
300 bine yakın su kuşuna, endemik kuş türlerine ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Burdur Gölü’nde, su seviyesindeki azalma nedeniyle dikkuyruk ördekleri Burdur Gölü’nü terk ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda Burdur Gölü’nde binlercesine rastlanan dikkuyruk ördeğine, son kuş sayımında rastlanmadı. Yaklaşık 22 yıldır bölgede araştırma ve koruma çalışmaları yürüten Uzman Biyolog ve Ornitolog (Kuş Bilimci) Lale Aktay Sözüer, göl yüzeyinde yüzde 46 azalma olduğunu söyleyerek, “Burdur Gölü’nde 1967 yılından bu yana önce yabancı, sonra da Türk uzman ve araştırmacılar sayım çalışması yaptı. Son 22 yılda düzenli şekilde uzman ve kuş gözlemcileri tarafından inceleme yürütüldü ancak gölde, 2 yıldır nesli tehlike altındaki türlerden dikkuyruk ördeğine rastlanmıyor” diye konuştu.
“7 YILDIR GÖRÜLMEDİ”
Doğa Koruma Milli Parklar Burdur 6’ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde envanter çalışmalarının sürdüğünü devam ettiğini kaydeden Sözüer, “Ramsar Sözleşmesi’yle koruma alanı statüsü kazanmış ilk sulak alanlardan biri olan Burdur Gölü nesli tehlikedeki dikkuyruk ördeğinin en önemli kışlama alanlarından biriydi. Yakın geçmişe kadar popülasyonunun yüzde 70’i burada kışlıyordu. Son 7 yılda gölümüzde dikkuyruk ördeği yok. Sadece 2019’da 18 birey mevcuttu. Bölgedeki tatlı su göllerinde de üreme zamanlarında birer ikişer çift görüyorduk. Artık hiçbirinde dikkuyruk ördeğini kayıt altına alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Sözüer dikkuyruk özelinde göldeki değişimlerin bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, yaban hayatın korunması için acilen önlemler alınması gerektiğini kaydetti.
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