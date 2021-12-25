Nesli tükenmekte olan pembe el balığı 22 yıl sonra ilk kez görüntülendi
Avustralya'ya özgü ve nadiren görülen "yürüyen" pembe el balığı, 22 yıl sonra ilk kez Tazmanya kıyılarında görüntülendi.
Avustralya'ya özgü ve nadiren görülen "yürüyen" pembe el balığı, 22 yıl sonra ilk kez Tazmanya kıyılarında görüntülendi.
Pembe el balığı daha önce en son 1999 yılında yine Tazmanya açıklarında bir dalgıç tarafından görülmüştü.
Yetkililer, yakın zaman öncesinde bu türü nesli tükenmekte olan olarak sınıflandırmıştı.
Ancak araştırmacılar, bu yılın başlarında çekilen bir denizin derinliklerinde çekilen bir kayıtta onu tekrar bulduklarını açıkladı.
Bilim insanları bu türün korunaklı koylarda yaşayan bir sığ su türü olduğunu düşünüyordu.
Ancak yeni görüntüye göre pembe el balığı, daha önce yaşadığından daha derin ve daha açık sularda, yaklaşık 150 metre derinlikte görüntülendi.
İsminden de anlaşılacağı üzere bu tür, deniz yatağı boyunca yürüyebildiği büyük "ellere" sahip.
Tazmanya Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Neville Barrett, heyecan verici bir keşif olarak değerlendirdiği yeni görüntüler hakkında, "Daha geniş bir habitata sahip olduklarını gördüğümüz için pembe el balıkların hayatta olmaları açısından bize umut vadediyor" dedi.
Barrett'in ekibi Şubat ayında mercan, ıstakoz ve balık türlerini incelemek için korunan bir deniz parkının tabanına yemli bir kamera bırakmıştı.
Üniversitenin Antarktika ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Ashlee Bastiaansen, Ekim ayında görüntüleri izlerken bu balığı fark ettiğini söyledi.
Görüntülerde, 15 cm. büyüklüğündeki balığın dikenli ıstakoz tarafından rahatsız edildikten sonra bir resiften çıktığı görülüyor.
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