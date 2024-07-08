Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:04

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:04

Basına kapalı yapılan toplantıda, oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığına seçilen Yusuf Halaçoğlu'nun kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yusuf Halaçoğlu kimdir? Kutlu Parti’nin Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

YUSUF HALAÇOĞLU KİMDİR?

Yusuf Halaçoğlu, Türk tarihçi, yazar ve siyasetçidir. 1943 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Doktorasını aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Yusuf Halaçoğlu'nun Kariyeri

Halaçoğlu, uzun yıllar Türk Tarih Kurumu'nda görev yapmış ve Türk tarihi üzerine çeşitli araştırmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle Ermeni meselesi ve Osmanlı tarihi konularında çalışmaları bulunmaktadır. Bazı çevrelerce tartışmalı bulunan görüşleriyle de bilinir.

Yusuf Halaçoğlu'nun Siyasi Hayatı

Siyasi kariyerine ise Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) başlamış ve 2002 yılında MHP İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir. Sonrasında Anavatan Partisi'ne (ANAP) geçmiş ve burada da siyaset yapmıştır. Kutlu Parti'nin kurucularından ve genel başkanı olarak da bilinir.