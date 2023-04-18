Nesrin Cavadzade’den 'komşularla kavga' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:24

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:24

Altı ay önce 16 yıllık kedisi Çiko’yu ve daha sonra Api’yi kaybeden oyuncu Nesrin Cavadzade’nin 15 kediyi apartmanın içinde besleyince komşularıyla sözlü tartışma yaşadığı iddia edildi.

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise “Kimseyle kavga etmedim” dedi.

Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Apartman içinde beslediğim kedi sayısı sıfırdır. Site bahçesinde komşularımla bütün hayvanlara duyarlı davranıyoruz, sadece kedilere değil. Zaten insana yakışan da budur.

Geçen hafta beslediğimiz kedilerden birinin başına çok kötü bir şey geldi. İçimizden birileri onu alakasız bir semtte ölüme terk etti, biz de yoğun çabalar sonunda onu bulduk ve sahiplendirdik.

Kimse ile kavga etmedim fakat çocuk ve hayvan istismarı, kötü muamele karşısında her zaman tereddütsüz bir şekilde pozisyon alacağımı saygıyla bilgilerinize sunmak isterim. Herkese güzel günler diliyorum."