Netflix, Münevver Karabulut cinayetini belgeselleştirdi

25.11.2025 12:58:00
Netflix, Türkiye’de uzun yıllar gündem olan Münevver Karabulut cinayetini “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adıyla belgeselleştirerek yeniden gündeme taşıdı.

Netflix, Türkiye’nin uzun yıllar gündeminde kalan Münevver Karabulut cinayetini “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adıyla belgeselleştirdi. Platformun X hesabından yayınlanan kısa tanıtımda belgeselin “yakında” izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş; olay kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Garipoğlu, 197 gün süren firarın ardından teslim olmuş ve tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, cezasını Silivri Cezaevi’nde çektiği sırada 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te yapılan mezar açma işlemiyle Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin iddialar yeniden gündeme gelmiş, yapılan incelemeler sonucunda mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu belirlenmiş ve dosyada takipsizlik kararı verilmişti.

ABD başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden “true crime” (gerçek suç) yapımlarına sıkça yer veren Netflix, Karabulut cinayetini odak alan belgeseliyle yıllardır tartışılan davayı yeniden gündeme taşıyor.

