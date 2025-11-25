Netflix, Münevver Karabulut cinayetini belgeselleştirdi

Netflix, Türkiye’nin uzun yıllar gündeminde kalan Münevver Karabulut cinayetini “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adıyla belgeselleştirdi. Platformun X hesabından yayınlanan kısa tanıtımda belgeselin “yakında” izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası yakında sadece Netflix’te. pic.twitter.com/0x8MAwgIFL — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 24, 2025

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş; olay kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Garipoğlu, 197 gün süren firarın ardından teslim olmuş ve tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, cezasını Silivri Cezaevi’nde çektiği sırada 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te yapılan mezar açma işlemiyle Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin iddialar yeniden gündeme gelmiş, yapılan incelemeler sonucunda mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu belirlenmiş ve dosyada takipsizlik kararı verilmişti.

ABD başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden “true crime” (gerçek suç) yapımlarına sıkça yer veren Netflix, Karabulut cinayetini odak alan belgeseliyle yıllardır tartışılan davayı yeniden gündeme taşıyor.