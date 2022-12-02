Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. İşte 21-27 Kasım haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler...
Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.
Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor.
Netflix Türkiye, şimdi de bu haftanın en çok izlenenlerini paylaştı...
GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
1. 1899 (1. Sezon)
2. Wednesday (1. Sezon)
3. Elite (6. Sezon)
4. The Crown (5. Sezon)
5. Warrior Nun (2. Sezon)
6. Kan, Seks ve Krallık (1. Sezon)
7. DAHMER - Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi
8. Kadim Uygarlıklar
9. Erşan Kuneri (1. Sezon)
10. Evrenin Hikâyesi (1. Sezon)
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1. Hayaller Diyarı
2. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
3. Yüzücüler
4. Mucize
5. Barry Seal: Kaçakçı
6. Noel Günlüğü
7. Kal
8. Ders Planı
9. Cici
10. Keskin Nişancı: Suikastçinin Sonu
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