Netflix, 9 yeni mobil oyunu kataloğuna ekledi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:01

Netflix dünyanın en popüler içerik izleme platformu misyonuna 'oyunları' da dahil etmişti. Mobil oyunları abonelerine direkt bünyesinden sunan Netflix, konu hakkında yatırımlarını da sürdürüyor. Bu bağlamda Netflix oyun kataloğunu genişlettiğini bir yazı ile duyurdu.

NETFLIX YENİ OYUNLARINI TANITTI

Dokuz yeni mobil oyunu bünyesine ekleyen Netflix, oyunların hem açıklamalı detaylarını hem de fragmanlarını paylaştı.

Netflix tarafından yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

''Netflix'in mobil oyun kataloğu genişlemeye devam ediyor. Üstelik bu oyunlar reklam veya uygulama içi satın alım olmaksızın Netflix üyeliğinize dâhil. Bu ay dokuz oyun daha koleksiyona eklendi. Yeni eklenen oyunlar arasında Devolver Digital imzalı Reigns: Three Kingdoms, Neowiz imzalı Kediler ve Çorba ve Rogue Games imzasıyla henüz bugün yayınlanan Hello Kitty: Mutluluk Geçidi bulunuyor.

Artık aşağıdaki oyunlara ve daha fazlasına Android veya iOS cihazlarınızdaki Netflix mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Atılacağınız bir sonraki macera sadece birkaç tık uzağınızda.

Skies of Chaos

Arcade esintileri taşıyan, bol çatışmalı bu renkli oyunda kokpite atla ve uğursuz bir imparatorlukla savaş. Direnişin son umudu sensin! General Ramshackle ve Kıyamet Yüzbaşıları, direnişin son asilerini ezmek ve başıbozuk dünyaya yeni bir düzen getirmek istiyor. Bu oyunda sen, gerçek bir hava savaşçısı olan Kaptan Campbell'sın. Önemli asiler yitirildiği veya kaçırıldığı için savaşın gidişatını değiştirmek ve özgürlük umudunu diri tutmak yetenekli pilot Campbell'a düşüyor. Bu uğursuz imparatorluğu alt edebilecek misin? Yoksa General Ramshackle dünyaya hükmetme planında başarıya mı ulaşacak? BİLİYOR MUSUN? Ana karakterler Campbell ve Tulip, geliştiricinin kendi Pomeranian ve Cavalier King Charles cinsi köpeklerinden ilham aldı!

Flutter Butterflies

Her biri kendine özgü güzel kanat desenlerine ve benzersiz davranış özelliklerine sahip gerçek kelebek türlerini cezbedecek bitki ve çiçeklerle kendi kelebek cennetini yaratırken yaratıcılığın kanatlanacak. Ormanını genişletip güzelleştirirken "Kelebek Ansiklopedisi" ile kelebek ziyaretçilerinin kaydını tut ve her bir tür hakkında bilgi edin. Daha da sürükleyici bir deneyim için, tırtıllarına bakıp kanatlı dostlarının polen bulmasına yardımcı olurken kulaklıklarını tak ve ormanın huzur veren seslerini dinle. BİLİYOR MUSUN? Ormandaki tek canlılar kelebek dostların değil. Kuytularda saklanan, doymak bilmez yaprakböceklerini, filizlenen hindibaları ve nadir çiçekleri gözden kaçırma. Onlarla etkileşim kurmak, harcadığın çabaya değecek!

Stranger Things: Puzzle Tales

Bu üçlü eşleştirme bulmacalı RPG macerasında Hawkins ekibine katıl. Gizemli serüvenlere atıl, Demogorgon ile savaş ve yeni öyküler keşfet. Üstelik tüm macera, evrendeki en güzel yerlerden birinde, 80'lerde cumartesi sabahları yayınlanan çizgi filmlerin dünyasında geçiyor. Oyunda ilerlerken serüvenleri tamamlayıp ödüller kazandıkça yeni doğaüstü yeteneklerini geliştirmek ve bunlarda ustalaşmak için araçlar topla ve bunları yükselt. Zihin Hırsızı'yla ve Stranger Things evreninden diğer birçok yaratıkla savaşmak için kendi ekibini kur. BİLİYOR MUSUN? Oyundaki bölüm afişlerinin tümü 1980'lerin filmlerine gönderme yapıyor. Bu filmlerin hepsini tanıyabilecek misin?

Kırsaldaki Dostlar

Şehirden kaç ve ister kendi başına ister arkadaşlarınla güneşin daima parladığı, hayvanların dans ettiği ve çimlerin hep yemyeşil olduğu hayalindeki çiftliği inşa et. Topluluk çiftliğinde özel ürünler yetiştirip imal ederek, ödülleri paylaşarak ve diğerlerinin mahsulleriyle ilgilenerek dostluk tohumları ek. Ya da tek başına oynayarak kendi özel sığınağını oluştur. Çiftliğinin etrafındaki sevimli ödül balonlarını keşfetmeyi de ihmal etme. En taze ürünleri yetiştir ve sanayi şirketi Pispus A.Ş. ile mücadele ederek taze ürünler yetiştiren çiftliklerin yerini kimsenin tutamayacağını göster. Çiftlik hayvanlarını sakın unutma! Her biri, çiftliğinin başarıyla faaliyet göstermesi için kendine özel hünerlere sahip. Kimisi sana pazarda yardım ederken kimisi siparişleri tüm dünyaya ulaştıracak. BİLİYOR MUSUN? Suzy'ye hızlıca dokunduğunda büyür. Ayrıca oyundaki en küçük hayvan kobay fare, en büyük hayvan ise balinadır.

Kediler ve Çorba

Rahatlarken şirinliğe doymak ister misin? Sevimli kedilerin müşterileri için kendi tarifleriyle çorba pişirmesine yardımcı olabileceğin huzur dolu, büyülü ormanı keşfet. Onlar çalışırken tuttuğun balıklarla kedi dostlarını besleyerek onlardan yeni tarifler al ve kediciklerin kalplerini kazan. Oyuncular; Ragdoll, Norveç Orman Kedisi, Birman Kedisi, Himalaya Kedisi, Maine Coon, Sibirya Kedisi ve İngiliz Kısa Tüylü gibi çeşitli cinsleri yetiştirebilir. Ayrıca hem onlara benzersiz adlar vererek hem de onları şapkalar, giysiler ve diğer aksesuarlarla süsleyerek tüylü kedi dostlarını kişiselleştirebilir. BİLİYOR MUSUN? Kilidini açabileceğin penguen, kirpi ve hamster gibi diğer tüylü dostlar, kedilerine üretkenlik konusunda yardımcı olur!

Reigns: Three Kingdoms

Ünlü bir Çin destanı olan "Üç Krallığın Hikâyesi"nden esinlenen "Reigns: Three Kingdoms", Han hanedanının çalkantılarla dolu son yıllarında geçiyor. Oyuncuların önemli kararlar almak, doğru zamanda doğru orduyla birlik olmak, güç kazanmak ve çok daha fazlası için ekranı kaydırarak ilerlediği oyun, destanda yer alan pek çok gruba, savaşa ve kahramana ev sahipliği yapıyor. Serinin benzersiz kart kaydırma mekaniğiyle oyun deneyimini daha da keyifli kılmanın yollarını keşfet. Kapsamlı bir hikâyenin sayısız sırrını açığa çıkar, sıra tabanlı savaşlarda stratejiler belirle ve beklenmedik anlarda karşına çıkacak mini oyunlarda zorluklara meydan oku. BİLİYOR MUSUN? Reigns: Three Kingdoms'daki tüm müzikler, bu efsanelerin görkemine yaraşacak şekilde Pekin'de canlı bir orkestra tarafından seslendirildi ve kaydedildi. Orijinal oyun müziği, Kung Fu Panda 3'te de görev alan Roc Chen tarafından bestelendi.

Hello Kitty: Mutluluk Geçidi

Hello Kitty karakterine bürün ve iki arkadaşınla birlikte fantastik bir dünyada turneye çıkarak bu dünyada yaşayanların neşesine neşe kat. Yol boyunca size katılacak yeni arkadaşlar bulacaksın. Eğlenceler tüm hızıyla sürerken ne kadar çok arkadaşın olursa o kadar iyi. Ama Kuromi'ye aman dikkat et! Bu kadar çok hayranının olmasını çekemeyen Kuromi, geçidin başarısızlığa uğramasını istiyor. Üstelik çalışmalarında onlara yardımcı olması için mekanik yardakçılardan oluşan bir ordu kuran Nyanmi ile de güçlerini birleştirdi. Bu ikili, tüm çabalarını mahvetmek için tuzaklar kurdu. Herkesi eğlenceye katılmaya ikna etmek için yeteneklerinden ve arkadaşlığın gücünden faydalan. Güçlerinle Kuromi'yi bile eğlencenin safına katman mümkün. Eğlencenin devam etmesini sağlamak için gizli tehlikelere rağmen dans etmeyi bırakma. BİLİYOR MUSUN? Gösterinin yıldızı Hello Kitty olabilir, ama Hello Kitty'nin tüm arkadaşları da onun kadar muhteşem! Pompompurin kısa süre içinde geliştirme ekibinin gönlünü fethetti. Neden mi? Çünkü dans figürleri büyüleyici ve son derece öz güvenli! Geçidine onun da katıldığından emin ol ve özel yeteneklerinden faydalan!''