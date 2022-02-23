Netflix'e konu olmuştu: 'Tinder Avcısı' servetini nasıl kazandığını açıkladı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 16:53

Tinder Avcısı olarak bilinen Simon Leviev servetini Bitcoin aracılığıyla kazandığını açıkladı.

Gerçek adı Şimon Hayut olan Leviev, Tinder Avcısı'nın (The Tinder Swindler) 2 Şubat'ta Netflix'te gösterime girmesinden bu yana ilk kez röportaj verdi.

Belgeselde Leviev'in en az üç kadınla romantik ilişkiye girdiği, sonrasında da onların yüz binlerce dolarını aldığı iddia ediliyor.

Şimdiyse Leviev, "yasal bir iş insanı" olduğunu ve servetini Bitcoin'e erkenden yatırım yaparak kazandığını iddia etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Inside Edition'ın lüks otel konaklamalarını ve özel jet uçuşlarını içeren müsrif yaşam tarzının masraflarını nasıl karşıladığını sorması üzerine Leviev, "Ben yasal bir iş insanıyım" dedi.

Leviev şöyle devam etti:

"2011'de Bitcoin satın aldım, [o zaman] hiçbir değeri yoktu ve şimdi ne kadar değerli olduğunu söylememe gerek bile yok."

Röportaj sırasında Leviev, Tinder Avcısı olduğu yönündeki suçlamaları reddederek, "başkalarının yarattığı bu 'canavarın' kendisi olmadığını" söyledi.

Belgeseldeki kadınların (Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm ve Ayleen Charlotte) "para kaptırmadığını" ve "tehdit edilmediğini" de ifade etti.

BAŞIMA GELENLER İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Üç kadın için üzülüp üzülmediği sorulduğunda, "Yapmadığım bir şey için üzülmek mi? Hayır. Benim başıma gelenler için üzülüyorum. Adımı temize çıkarmak ve dünyaya bunların doğru olmadığını söylemek istiyorum" cevabını verdi.

Inside Edition, ona "King of Diamonds" lakaplı Lev Leviev'in oğlu olup olmadığını da sordu. Belgeseldeki mağdurlar, Leviev'in elmas kralının oğlu gibi davrandığını iddia ediyordu.

Leviev, "Hayır değilim ve asla kendimi [öyleymiş gibi] tanıtmadım" dedi.

Leviev, yeni röportajın tanıtımı için hazırlanan kısa klipte şunları söylüyor:

Ben sadece bekar bir adamdım, Tinder'da birkaç kızla tanışmak istemiştim... Ben bir Tinder Avcısı değilim.

Röportajda Leviev, belgeseldeki kadınların onla ilgili "sahte bir hikaye yarattığını" öne süren model kız arkadaşı Kate Konlin'le birlikte görülüyor.

Belgeselin yayımlanmasının ardından online trollemelere maruz kalan kadınlarsa, Leviev'le etkileşimlerinden sonra hâlâ borçlarını bitiremediklerini ve bu borçların bir kısmını geri ödemelerine katkıda bulunması için bir GoFundMe sayfası kurduklarını söylüyor.



