Netflix’in Britney Spears belgeselinden ilk fragman yayınlandı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 12:20

Ünlü şarkıcı Britney Spears’ın 13 yıllık vasilik hikayesini konu alan Netflix belgeseli Britney Vs. Spears’ın ilk fragmanı yayınlandı.

18 saniyelik tanıtım fragmanında, Spears'ın 2009 yılında avukatına bıraktığı mesaja yer verildi.

Erin Lee Carr tarafından yönetilen belgeselin daha geniş ayrıntılara yer verilmesi beklenen fragmanının ise bugün yayınlanması bekleniyor.

Bir yıldan uzun süredir hazırlık aşaması devam eden belgesel, Spears'ın sıra dışı vasiliğine odaklanırken, hayatındaki önemli figürlere yer verecek. Ayrıca belgeselin tamamının 28 Eylül'de yayımlanması bekleniyor.



