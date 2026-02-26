2026 Nevruz Bayramı için geri sayım başladı. Peki, Nevruz Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihte? Nevruz gelenekleri nelerdir? Nevruz ne demek?

2026 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Nevruz Bayramı, her yıl ilkbaharın resmen başladığı 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. 2026 yılında Nevruz, Cumartesi gününe denk geliyor. Birçok toplumda "Yenigün" olarak da adlandırılıyor.

NEVRUZ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR?

Nevruz, kelime kökeni olarak Farsça "nev" (yeni) ve "ruz" (gün) kelimelerinin birleşmesiyle oluşur ve doğrudan "yeni gün" anlamına gelir. Astronomik olarak güneşin koç burcuna girdiği, gece ile gündüzün eşitlendiği ilkbahar ekinoksu olan 21 Mart tarihini temsil eder. Bu tarih, doğanın kış uykusundan uyanışını, toprağın bereketlenmesini ve yaşam döngüsünün yeniden başlamasını simgeler. Nevruz, aynı zamanda İran’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada "yılbaşı" ve "bahar bayramı" olarak kutlanır.

NEVRUZ GELENEKLERİ NELERDİR?

Bütün bayramlarda olduğu gibi Nevruz Bayramı’nda da temizliğin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Nevruz öncesinde evlerde ve sokaklarda genel bir temizlik yapılır. Kutlamalar sırasında insanlar temiz veya yeni kıyafetler giymeye özen gösterir. Nevruzun kutlama alanının adeta bir renk cümbüşü şeklinde süslenmesi, renkli kıyafetlerin giyilmesi, uçurtmaların uçurulması, çeşitli renklerdeki yumurtaların tokuşturulması, insanların büyük bir ateş etrafında toplanması ve ateşten atlaması, Nevruz kutlamalarının karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır.

Nevruz kutlamaları sırasında kışın uğurlanmasını ve baharın karşılanmasını konu alan oyunların oynandığı da görülmektedir. Nevruz’da gerçekleştirilen ortak uygulamalardan biri de bir nevi fal olarak adlandırılabilecek çeşitli işaretlerin okunarak gelecek hakkında insanların gerçekleşmesini istedikleri dileklere ilişkin yorumlarda bulunmaktır.