New York Times'ın anketine katıldı: Nuri Bilge Ceylan'a göre 21. yüzyılın en iyi 10 filmi

New York Times'ın kısa bir süre önce açıkladığı 21. yüzyılın en iyi 100 filmi listesi, 500'den fazla sinemacı, oyuncu ve sektör insanının oylarıyla belirlenirken, usta sinemacı Nuri Bilge Ceylan da 10 filmlik listesiyle ankete katılan isimler arasındaydı.

Ünlü yönetmen, New York Times'ın 21. yüzyılın en iyi filmleri anketine kendi seçkisiyle katıldı.

İşte, Box Office Türkiye'nin aktardığına göre, Ceylan'ın "21. yüzyılın en iyisi" dediği 10 film:

SONSUZLUK ÜZERİNE

Roy Andersson'un filmi, savaşın yıkımından aşka, umutsuzluktan neşeye, insanlığın varoluş öyküsünde rüya gibi bir gezinti sunarak hayatın hem güzel hem de acımasız yanlarını ele alıyor.

İHTİYARLARA YER YOK

Küçük bir kasabada uyuşturucu kaçakçılığının ters gitmesiyle kan gölüne dönen ortamda, bir avcı iki milyon dolardan fazla nakit para bulunca şiddet ve kargaşa başlar.

OSLO, 31. AUGUST

Uyuşturucu tedavisi gören Anders, bir iş görüşmesi ve eski arkadaşlarıyla buluşmak için Oslo'ya yaptığı kısa bir ziyarette hayatının önemli bir gününü yaşar.

HORS SATAN

Fransız Opal Sahili'nde bir köyde, bir serseri, istismara uğramış genç bir kadınla şaşırtıcı bir ilişki geliştirir.

SILENT LIGHT

Meksika'daki bir Mennonit topluluğunda, evli bir adamın yeni bir kadına aşık olmasıyla inancı sınanır.

THE DEATH OF MR. LAZARESCU

Ölmek üzere olan Bay Lazarescu, sadık bir sağlık görevlisi tarafından hastaneden hastaneye taşınırken, doktorlar ameliyatı reddeder ve kimse bir teşhis üzerinde anlaşamaz.

THE TURIN HORSE

Kırsal bir çiftçi, sadık atının ölümlülüğüyle yüzleşmek zorunda kalır.

UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HİS PAST LİVES

İşsiz iki Çinli genç, Batı dünyasının cazibelerine karşı koymakta zorlanır ve kendilerini karmaşık bir yaşam mücadelesinin içinde bulur.

ZAMA

18. yüzyılda İspanyol sömürgesi Paraguay'da, memleketinden uzakta terfi bekleyen bir yetkili, şiddet ve hayal kırıklığıyla dolu bunalımlı bir bekleyişin içinde sürüklenir.