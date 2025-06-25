Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

Candan'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte katıldığı yarışma programında kilosula ve dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlar, sosyal medyada uğradığı zorbalık yeniden tartışılmaya başladı.



Uzmanlar özellikle kız çocuklarında 'güzel beden algısıyla' başlayan bu tip psikolojik hastalıkların ölümcül olabileceğine dikkat çekti.



Peki yıllardır medyanın dayattığı güzellik algısının ve siber zorbalığın tek kurbanı Nihal Candan mıydı?

Hayır.

Başta ekran önündeki medya figürleri olmak üzere tüm kadınlar bu tür zorbalıklara maruz kalıyor.



Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, oyuncu Pınar Altuğ, manken Bella Hadid bu isimlerin en önde gelenleri.



İşte dayatılan güzellik algısının ve siber zorbalığın her gün kurbanı olan o isimler...



PINAR ALTUĞ Ünlü oyuncu Pınar Altuğ yıllardır magazin programları başta olmak üzere her mecrada eşi Yağmur Atacan'ın kendisinden küçük olmasıyla ilgili eleştirildi. Atacan ve Altuğ arasında sadece 8 yaş var.

DUYGU ÖZASLAN Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan çekilmiş bikinili fotoğaflarının ardından blumia nevroza hastalığıyla mücadele ettiğini yaptığı bir youtube videosunda anlatmıştı.

HAYAL KÖSEOĞLU Geçtiğimiz günlerde OKB hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan oyuncu, ergenlik döneminde de blumia nevroza hastalığına yakalandığını açıkladı. Köseoğlu zaman zaman oynadığı dizilerde 'kilolu gözüktüğü' gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oluyordu.

BELLA HADİD Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan Bella Hadid, kariyeri boyunca ablası Gigi Hadid'le kıyaslandı. Dış görünüşü sebebiyle sürekli zorbalığa uğrayan Hadid yaptırdığı estetik operasyonlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Ancak bu operasyonlar da Hadid'i sosyal medyanın acımasızlığından kurtaramadı.

ÇAĞLA ŞIKEL Ülkemizin en başarılı isimlerinden Çağla Şıkel'de 'çok zayıf' olması sebebiyle sosyal medyada da sık sık eleştiriliyor.





BAŞAK DİZER Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi olarak hayatımıza giren modacı Başak Dizer ünlü oyuncuyla evlendiği günden beri 'yeterince güzel olmamakla' ve Tatlıtuğ'dan daha büyük olmasıyla eleştiriliyor.

