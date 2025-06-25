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Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
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Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

25.06.2025 13:27:00
Güncellenme:
Yağmur Sarı
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Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

Medyanın dayattığı güzellik kalıpları ve sosyal medyada maruz kalınan siber zorbalık, dünyanın her bir köşesindeki kadınları psikolojik sorunlara sürüklüyor. İşte o isimlerden bazıları...

Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti.
Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
Candan'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte katıldığı yarışma programında kilosula ve dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlar, sosyal medyada uğradığı zorbalık yeniden tartışılmaya başladı. 

Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
Uzmanlar özellikle kız çocuklarında 'güzel beden algısıyla' başlayan bu tip psikolojik hastalıkların ölümcül olabileceğine dikkat çekti.

Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
Peki yıllardır medyanın dayattığı güzellik algısının ve siber zorbalığın tek kurbanı Nihal Candan mıydı?

Hayır. 
Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
Başta ekran önündeki medya figürleri olmak üzere tüm kadınlar bu tür zorbalıklara maruz kalıyor. 

Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, oyuncu Pınar Altuğ, manken Bella Hadid bu isimlerin en önde gelenleri. 

Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
İşte dayatılan güzellik algısının ve siber zorbalığın her gün kurbanı olan o isimler...

Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

PINAR ALTUĞ

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ yıllardır magazin programları başta olmak üzere her mecrada eşi Yağmur Atacan'ın kendisinden küçük olmasıyla ilgili eleştirildi. Atacan ve Altuğ arasında sadece 8 yaş var.
Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

DUYGU ÖZASLAN

Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan çekilmiş bikinili fotoğaflarının ardından blumia nevroza hastalığıyla mücadele ettiğini yaptığı bir youtube videosunda anlatmıştı.
Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

HAYAL KÖSEOĞLU

Geçtiğimiz günlerde OKB hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan oyuncu, ergenlik döneminde de blumia nevroza hastalığına yakalandığını açıkladı. Köseoğlu zaman zaman oynadığı dizilerde 'kilolu gözüktüğü' gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oluyordu.
Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

BELLA HADİD

Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan Bella Hadid, kariyeri boyunca ablası Gigi Hadid'le kıyaslandı. Dış görünüşü sebebiyle sürekli zorbalığa uğrayan Hadid yaptırdığı estetik operasyonlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Ancak bu operasyonlar da Hadid'i sosyal medyanın acımasızlığından kurtaramadı.
Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

ÇAĞLA ŞIKEL

Ülkemizin en başarılı isimlerinden Çağla Şıkel'de 'çok zayıf' olması sebebiyle sosyal medyada da sık sık eleştiriliyor. 


Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...

BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi olarak hayatımıza giren modacı Başak Dizer ünlü oyuncuyla evlendiği günden beri 'yeterince güzel olmamakla' ve Tatlıtuğ'dan daha büyük olmasıyla eleştiriliyor.

Nihal Candan'la gündem olmuştu: Kadınlar siber zorbalığın en büyük kurbanı...
Uzmanlar, beden algısıyla ilgili sorunların erken fark edilmemesi halinde ciddi yeme bozukluklarına ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Kendinizde ya da çevrenizde bu tip belirtileri fark ettiğinizde bir uzmana başvurmaktan çekinmeyin. Zorbalıkla mücadele ederken yalnız değilsiniz...
İlgili Konular: #Siber Zorbalık #anoreksiya