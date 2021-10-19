Nihat Doğan ekranlara geri dönüyor:" Hesaplaşmaya değil, utandırmaya geliyorum"

19 Ekim 2021 Salı, 10:45

Eski içeriğinin unutulması için 2 yıl yayın hayatına ara veren Flaş TV, 11 Ekim’de yeni tarzı ile yayın hayatına başladı.

Hakan Aygün, Flash TV'nin yeni Genel Yayın Müdürü oldu. Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi isimleri kadrosuna katan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel konseptli yeni bir program için düğmeye bastı.

YENİ PROGRAMIN ADI ‘AL SANA HABER’

Hafta içi her gün 14.00 ile 17.00 saatlerinde arasında canlı olarak yayınlanacak program için 2 Kadın, 2 Erkek, 1’de sürpriz star isim düşünüldü. Bu isimler stratejik bir oyun ile kadroya dahil edilmekte. Programda, haber, magazin, aktüelite, hava durumu, sokak röportajları ve tüm TV kanallarındaki programların medya arkası yer alacak.

"BAZILARI KORKUDAN TİTREMEYE BAŞLADI"

Geçtiğimiz günlerde programın ilk kadın sunucusu Tuğba Ekinci olmuştu. Programın ilk erkek sunucusu da belli oldu. Kanal yönetimi Nihat Doğan ile anlaştı.

Medya Tava’nın haberine göre, Doğan yaptığı açıklamada, “Kendimi tekrar etmek istemediğim için uzun süredir gelen teklifleri kabul etmedim. Gündüz kuşağında alışa gelmemiş bir program ile izleyici ile buluşuyoruz. Kadroda 5 ünlü isim var. İkinci isim ben oldum. Diğer kişiler henüz belli değil. Birkaç güne kamuoyunla paylaşılacak. Biz ekranlarda doğru neyse onu konuşacağız. Bazıları gibi asker kaçağı olup ekrandan milliyetçilik naraları atanlar artık susacak. Kendi geçmişine bakmadan ahkam kesenler artık lafını bilecek. Bu lafımın kimlere olduğunu herkes çok iyi anladı. Şimdiden bazıları korkudan titremeye başladı. Merak etmesinler hesaplaşmaya değil, utandırmaya geliyorum. Bu programla beraber herkes eteğindeki taşı dökecek. Namusu maaşı kadar olanlarda artık susacak’’ ifadelerini kullandı.