Nijeryalı ünlü müzisyen Dr. Alban İstanbul’a geldi: Lahmacun ve çiğ köfteyle karşılandı
Nijeryalı ünlü müzisyen Dr. Alban, Yazar Kıvılcım Kalay ile ortak bir proje için Türkiye’ye geldi. İstanbul’da Çiğ köfte ve lahmacunla karşılanan sanatçı yeni projelerinin son aşamada olduğunu belirtti.
Dünyaca ünlü Nijerya asıllı müzisyen Dr. Alban, Yazar Kıvılcım Kalay ile ortak bir proje için Türkiye’ye geldi. İstanbul’da çiğ köfte ve lahmacunla karşılanan sanatçıya, geçmişte eğitim aldığı diş hekimliği mesleğini temsilen bir diş maketi ve doktor önlüğü hediye edildi. Ziyareti kapsamında Uzman Psikolog ve Yazar Yelda Başaran ile özel bir röportaj da gerçekleştirdi.
ŞARKILARIMDA SOSYAL MESAJLAR VAR
Diş hekimliği eğitimi aldığı dönemde maddi zorluklar nedeniyle müziğe yöneldiğini belirten Dr. Alban, "Hello Africa" parçasını bu süreçte çıkardığını söyledi. Sanatçı, "İt’s My Life" ve "No Coke" şarkılarında insanları uyuşturucu ve zararlı maddelerden uzak tutmayı amaçlayan önemli sosyal mesajlar verdiğini ifade etti.
ŞARKI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Dr. Alban, Kıvılcım Kalay ile birlikte çıkarmaya hazırlandıkları şarkıya ilişkin, "Kıvılcım Hanım bana sosyal medya üzerinden ulaştı, ardından telefonla görüştük. Daha sonra ekibimize Ezgi katıldı. Şarkımız hazır, sadece son dokunuşlar kaldı. Son halinin harika olacağını düşünüyorum" dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten sanatçı, Türk kebapları ve fasulyeye olan hayranlığını dile getirdi.
DR. ALBAN’I ÇOK FİT BULUYORUM
Sanatçının fit görünümüne dikkat çeken Uzman Psikolog ve Yazar Yelda Başaran, "Bir sağlıkçı olarak Dr. Alban’ı çok fit buluyorum. Sürekli spor yaptığını biliyorum ve çok takdir ediyorum. İçinde ukte kalan diş hekimliği mesleği için kendisine bir diş maketi ve doktor önlüğü hediye ettik" ifadelerini kullandı.
ŞARKIMIZ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ONUR OLACAK
Yeni projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yazar Kıvılcım Kalay, şarkıda İstanbul’a özel bir yer ayırdıklarını belirterek, "Özellikle Türk motiflerini şarkıya dahil etmek istedik. Bu, Türkiye için de büyük bir onur olacak. Şarkının yarısı Türkçe, yarısı İngilizce olacak. Son dokunuşlardan sonra dinleyicilerle buluşacak" dedi.
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